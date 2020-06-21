Якою була реакція Анселя Елгорта на звинувачення в сексуальному насильстві у Instagram

Як пише Daily Mail, в п'ятницю користувачка Габбі написала пост у Twitter, в якому повідомила, що актор скоїв стосовно неї сексуальне насильство в 2014 році та покинув її «ридаючою та в муках». Згодом вона видалила свій аккаунт.
Дівчина розповіла, що вперше почала відправляти повідомлення Анселю Елгорту незадовго до її 17-річчя, і він відповів їй прямо в соціальній мережі Snapchat. Вона опублікувала їхнє спільне фото і розповіла, що актор відправляв їй оголені фото і вимагав від неї того ж. Також вона в подробицях описала зустріч і секс з Елгортом. "Замість того, щоб запитати мене, чи хочу я припинити займатися сексом, знаючи, що це був мій перший раз, і я ридала від болю, і я не хотіла робити це, єдині слова, які він сказав, були: 2Ми повинні зробити це з тобою", - написала вона.
Також Габбі написала, що актор пропонував їй зайнятися сексом втрьох з її неповнолітніми друзями.
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У суботу Елгорт опублікував в своєму Instagram коротку відповідь, в якій підтвердив, що мав стосунки з дівчиною в 2014 році, але назвав їх "законними і повністю узгодженими". "Я був засмучений, побачивши повідомлення про себе в соціальних мережах, яке циркулювало останні 24 години", - почав він свою посаду.
"Я не можу стверджувати, що розумію почуття Габбі, але її опис подій не відповідає тому, що сталося. Я ніколи не нападав на неї" , - продовжив він.
При цьому актор визнав, що розлучився з дівчиною неналежним чином: "Я перестав відповідати їй, що є незрілим і жорстоким вчинком. Я знаю, що це запізніле вибачення не звільняє мене від моєї неприйнятної поведінки, коли я зник. Озираючись назад, я відчуваю огиду і сором за свою поведінку. Мені дуже шкода".