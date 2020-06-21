Якою була реакція Анселя Елгорта на звинувачення в сексуальному насильстві у Instagram

Зірка фільмів На драйві, Щиголь, Винні зірки Ансель Елгорт відреагував на звинувачення користувачки Twitter на ім'я Габбі, яка заявила, що актор її згвалтував, коли їй було 17.

Як пише Daily Mail, в п'ятницю користувачка Габбі написала пост у Twitter, в якому повідомила, що актор скоїв стосовно неї сексуальне насильство в 2014 році та покинув її «ридаючою та в муках». Згодом вона видалила свій аккаунт.

Дівчина розповіла, що вперше почала відправляти повідомлення Анселю Елгорту незадовго до її 17-річчя, і він відповів їй прямо в соціальній мережі Snapchat. Вона опублікувала їхнє спільне фото і розповіла, що актор відправляв їй оголені фото і вимагав від неї того ж. Також вона в подробицях описала зустріч і секс з Елгортом. "Замість того, щоб запитати мене, чи хочу я припинити займатися сексом, знаючи, що це був мій перший раз, і я ридала від болю, і я не хотіла робити це, єдині слова, які він сказав, були: 2Ми повинні зробити це з тобою", - написала вона.

Також Габбі написала, що актор пропонував їй зайнятися сексом втрьох з її неповнолітніми друзями.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @ansel 20 Июн 2020 в 6:36 PDT

У суботу Елгорт опублікував в своєму Instagram коротку відповідь, в якій підтвердив, що мав стосунки з дівчиною в 2014 році, але назвав їх "законними і повністю узгодженими". "Я був засмучений, побачивши повідомлення про себе в соціальних мережах, яке циркулювало останні 24 години", - почав він свою посаду.

"Я не можу стверджувати, що розумію почуття Габбі, але її опис подій не відповідає тому, що сталося. Я ніколи не нападав на неї" , - продовжив він.

При цьому актор визнав, що розлучився з дівчиною неналежним чином: "Я перестав відповідати їй, що є незрілим і жорстоким вчинком. Я знаю, що це запізніле вибачення не звільняє мене від моєї неприйнятної поведінки, коли я зник. Озираючись назад, я відчуваю огиду і сором за свою поведінку. Мені дуже шкода".