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Принцеса Швеції показала нові фото зі свого розкішного весілля

Принцеса Швеції показала нові фото зі свого розкішного весілля
11:11 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter
Навіть після 10 років шлюбу принцеса Швеції Вікторія та принц Даніель підкорюють мережу весільним знімками. Пара відсвяткувала ювілейну дату з дня свого весілля, розмістивши на інстаграм-сторінці фото з церемонії, яких досі не було у ЗМІ.

принцеса Вікторія та принц Даніель відсвяткували річницю весілля 19 червня. Напередодні свята представники монархії опублікували нові офіційні портрети, після чого поділились чорно-білими весільними знімками, які досі приховувались в особистих архівах подружжя. 

Більшість фото принцеси Швеції та її чоловіка зробили на святкуванні весілля, куди не могли потрапити журналісти. Перед камерою чарівна Вікторія постала у білосніжній сукні зі шлейфом та вирізом, що делікатно оголював плечі майбутньої королеви. На весіллі наречена красувалась у довгій мереживній фаті та короні. Навіть після 10 років сукня принцеси Вікторії виглядає стильно і актуально. 

 Що відомо про шлюб принцеси Швеції

Вікторія наразі єдина принцеса у світі, яка претендує на трон. Після завершення правління свого батька Карла Густава XVI вона очолить шведську монархію. Тому щодо зятя її батьки мали чимало критеріїв. 

 
 
 
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Kronprinsessparets bröllopsdag förevigad av fotograf Mikael Jansson.

Допис, поширений Kungahuset (@kungahuset)

Завоювати прихильність принцеси вдалось звичайному фітнес-тренеру, який проводив персональні тренування для Вікторії. Пара познайомилась у 2002 році та тривалий час приховувала роман. І тільки після кількох років зустрічей Даніель освідчився коханій та отримав згоду від її впливових батьків на одруження. У 2009 році майбутнє подружжя оголосило світу дату весілля – 19 червня. 

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Церемонія пройшла у Стокгольмі та досі викликає захват у прихильників королівської родини. 

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Все по темі:

Виктория, Весільні фото, Принцеса Швеції.

Автор:

Телеграф
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