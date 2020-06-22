Принцеса Швеції показала нові фото зі свого розкішного весілля

Навіть після 10 років шлюбу принцеса Швеції Вікторія та принц Даніель підкорюють мережу весільним знімками. Пара відсвяткувала ювілейну дату з дня свого весілля, розмістивши на інстаграм-сторінці фото з церемонії, яких досі не було у ЗМІ.

принцеса Вікторія та принц Даніель відсвяткували річницю весілля 19 червня. Напередодні свята представники монархії опублікували нові офіційні портрети, після чого поділились чорно-білими весільними знімками, які досі приховувались в особистих архівах подружжя.

Більшість фото принцеси Швеції та її чоловіка зробили на святкуванні весілля, куди не могли потрапити журналісти. Перед камерою чарівна Вікторія постала у білосніжній сукні зі шлейфом та вирізом, що делікатно оголював плечі майбутньої королеви. На весіллі наречена красувалась у довгій мереживній фаті та короні. Навіть після 10 років сукня принцеси Вікторії виглядає стильно і актуально.

Що відомо про шлюб принцеси Швеції

Вікторія наразі єдина принцеса у світі, яка претендує на трон. Після завершення правління свого батька Карла Густава XVI вона очолить шведську монархію. Тому щодо зятя її батьки мали чимало критеріїв.

Переглянути цей допис в Instagram Kronprinsessparets bröllopsdag förevigad av fotograf Mikael Jansson. Допис, поширений Kungahuset (@kungahuset) 19 Чер 2020 р. о 2:01 PDT

Завоювати прихильність принцеси вдалось звичайному фітнес-тренеру, який проводив персональні тренування для Вікторії. Пара познайомилась у 2002 році та тривалий час приховувала роман. І тільки після кількох років зустрічей Даніель освідчився коханій та отримав згоду від її впливових батьків на одруження. У 2009 році майбутнє подружжя оголосило світу дату весілля – 19 червня.

Церемонія пройшла у Стокгольмі та досі викликає захват у прихильників королівської родини.