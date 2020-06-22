Скачать
Понеділок, 22.06.2020
Вибух у Києві: Шмигаль зібрав комісію, обговорили компенсації мешканцям
Вибух у Києві: Шмигаль зібрав комісію, обговорили компенсації мешканцям
Повернення жорсткого карантину в Україні: що відсьогодні знову під забороною та за яких умов
Повернення жорсткого карантину в Україні: що відсьогодні знову під забороною та за яких умов
Британський мотогонщик Бен Годфрі загинув в результаті аварії на змаганнях
Британський мотогонщик Бен Годфрі загинув в результаті аварії на змаганнях
Чорич заразився коронавірусом від Джоковича
Чорич заразився коронавірусом від Джоковича

Чому Михайло Єфремов сів п'яним за кермо: відома причина

Чому Михайло Єфремов сів п'яним за кермо: відома причина
12:23 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter
Російський актор Михайло Єфремом 8 червня спричинив ДТП в центрі Москви, в результаті якої загинула людина. За словами адвоката, він хотів допомогти товаришу, який потрапив у складне становище.

Адвокат Ельман Пашаєв поділився подробицями ДТП із журналістами видання Sobesednik. Він розповів, що того трагічного вечора Єфремову зателефонував друг, який зараз перебуває в Україні, та попросив про допомогу. 

У той фатальний день у житті Михайла Єфремова було свято, тому артист випив. Його товариш опинився в складній ситуації і Єфермов сів за кермо і хотів йому допомогти. Пашаєв зазначив, що друг Михайла відома в Україні людина, проте його ім'я не назвав.

"Насправді, йому того вечора телефонував друг, який зараз перебуває в Україні. Він повідомив Єфремову, що його мати та дружина потрапили в лікарню і перебувають у важкому стані. Оскільки кордони з Україною закриті, товариш попросив Михайла допомогти, чим він зможе. Того дня якраз було православне свято. Михайло випив, але сів за кермо лише для того, щоб виручити друга. Запевняю вас, це дуже сумлінна людина, він не буде викручуватися, щось придумувати, щоб уникнути покарання", – сказав адвокат.

Що відомо про ДТП з Єфремовим 

Михайло Єфремов скоїв смертельне ДТП увечері 8 червня. Трагедія трапилася в центрі Москви, в районі Смоленської площі. Актор у стані алгокольного сп'яніння на великій швидкості виїхав на зустрічну смугу Садового кільця і зіткнувся з автомобілями. Водій фургона, який також потрапив у ДТП, Сергій Захаров отримав важкі травми і помер в лікарні вранці 9 червня.

Психіатри обстежили актора Єфремова і визнали осудним

Поліція затримала Єфремова на місці ДТП і наразі він перебуває під домашнім арештом, який триватиме два місяці. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

ДТП, Москва, Причина, Михайло Єфремов.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 22 червня 2020 - яке сьогодні свято, прикмети та іменинники
02 Вибух будинку в Києві: у ДСНС підтвердили загибель двох людей (Відео)
03 Зеленський: міжнародна спільнота не допустить РФ до G7, поки Кремль не поверне окуповані території
04 Під завалами будинку на столичних Позняках знайшли ще одне тіло
05 В Іспанії завершився надзвичайний стан, країна відкрила кордони
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
У Києві цього тижня очікують главу МЗС Угорщини
У Києві цього тижня очікують главу МЗС Угорщини
Зеленський ініціює скасування ЗНО при вступі до вишів для дітей з тимчасово окупованих територій
Зеленський ініціює скасування ЗНО при вступі до вишів для дітей з тимчасово окупованих територій
Чому Михайло Єфремов сів п'яним за кермо: відома причина
Чому Михайло Єфремов сів п'яним за кермо: відома причина
Хаббл сфотографував схожу на нашу галактику
Хаббл сфотографував схожу на нашу галактику
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся