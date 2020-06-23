Помер режисер Джоел Шумахер – режисер "Бетмена" та "Країни тигрів"

"Шумахер помер у Нью-Йорку після року боротьби з раком", – цитують слова речника режисера у виданні Hollywoodreporter.
Хто такий Джоел Шумахер
Народився Шумахер 29 серпня 1939 року у штаті Нью-Йорк. Він дуже рано втратив батьків, тож виховували його вулиця, наркотики та алкоголь (як він сам зізнавався). Щоб вижити, доводилося багато працювати, і навіть "шафою у супермаркеті".
Своє життя Шумахер характеризував коротко:
"Я зробив неправильно все, що тільки людина може зробити. Крім, на щастя, вбивства".
Однак Шумахер здобув освіту дизайнера та поїхав до Голлівуду. Там він почав там працювати художником по костюмах (зокрема, взяв участь у створенні фільму "Сплячий" Вуді Аллена у 1973), писати сценарії й мріяти про режисуру.
У 1974 році Шумахер вперше вийшов в ефір як співавтор та режисер телевізійного проєкту NBC "Вірджинія Гілл". А повноцінний режисерський дебют відбувся у 1981 році з фільмом "Неймовірна жінка, яка зменшується" (комедійна пародія на супергеройське кіно).
Фільми Джоела Шумахера
У кінці 80-х Шумахер отримав пропозицію продовжити франшизу "Бетмена":
Перший фільм – "Бетмен назавжди" 1995 року з Велом Кілмером, Томмі Лі Джонсом, Джимом Керрі та Ніколь Кідман – зібрав понад 300 мільйонів доларів.
А от другий – "Бетмен і Робін" 1997 року з Джорджем Клуні – "лише" 238 мільйонів, що розцінили як провал.
Інші відомі стрічки Джоеля Шумахера, окрім фільмів про Бетмена
1993, "З мене досить" – напружена драма з Майклом Дугласом про чоловіка, який втратив все і мало не став вбивцею.
1996, "Час убивати" – юридичний трилер із Метью Макконехі про згвалтування афроамериканської дівчинки.
2000, "Країна тигрів" – історична драма про війну у В'єтнамі з Коліном Фарреллом.
2002, "Телефонна будка" – психологічний трилер з Коліном Фарреллом про журналіста, який потрапив в пастку снайпера.
2004, "Привид Опери" – мюзикл за класичним сюжетом Ендрю Ллойда-Веббера.
2007, "Номер 23" – психологічний трилер із Джимом Керрі й Логаном Лерманом.
2010, "Дванадцять" – нестандартний підлітковий бойовик з Еммою Робертс, який підіймає проблеми безконтрольного сексу та наркотиків.