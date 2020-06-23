Російські актори Харламов і Асмус розлучаються

Зіркова пара російського шоубізу актриса Христина Асмус і комік Гарік Харламов розлучаються.

Один з учасників російського "Comedy Club", який побажав залишитися анонімним, повідомив, що Гарік Харламов першим запропонував дружині розірвати шлюб.

"Вирішили, що Христина буде жити з дочкою в будинку, а Гарік у столичній квартирі. По аліментах ніхто не знає, як вони вирішили. Розбіжності, напевно, спровокувало те, що Христина стала дуже затребувана, багато працювала. Чужі почуття — потемки", - розповіло джерело, передають російські ЗМІ.

За його словами, всім колегам і знайомим пари були дані приписи не розповідати нікому про розлучення.

Вчора 22 червня актриса Христина Асмус оголосила про розлучення з чоловіком Гаріком Харламовим. Офіційну заяву артистка зробила на своїй сторінці в Instagram.

32-річна Асмус повідомила, що рішення про розлучення було прийнято не спонтанно. Про розставання говорили ще близько року тому, але озвучити це пара вирішила тільки зараз.

Харламов також у соціальній мережі подякував дружині за вісім років спільного життя, зазначивши, що їхні відносини "переходять в іншу стадію".

Актриса і гуморист одружилися у 2013 році. У 2014 році у них народилася донька Анастасія.