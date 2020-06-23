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Вівторок, 23.06.2020
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Російські актори Харламов і Асмус розлучаються
Російські актори Харламов і Асмус розлучаються

Російські актори Харламов і Асмус розлучаються

Російські актори Харламов і Асмус розлучаються
12:36 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter
Зіркова пара російського шоубізу актриса Христина Асмус і комік Гарік Харламов розлучаються.

Один з учасників російського "Comedy Club", який побажав залишитися анонімним, повідомив, що Гарік Харламов першим запропонував дружині розірвати шлюб.

"Вирішили, що Христина буде жити з дочкою в будинку, а Гарік у столичній квартирі. По аліментах ніхто не знає, як вони вирішили. Розбіжності, напевно, спровокувало те, що Христина стала дуже затребувана, багато працювала. Чужі почуття — потемки", - розповіло джерело, передають російські ЗМІ.

За його словами, всім колегам і знайомим пари були дані приписи не розповідати нікому про розлучення.

 
 
 
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8 лет в браке. Довела мужика Простите, не удержалась )))) Ладно, шутки в сторону. К сожалению, мы тоже в тренде. Мы разводимся с @garikkharlamov. Но я хочу сразу прояснить ситуацию. Что ни фильм «Текст», ни самоизоляция, ни кто-то третий в этом не виноват. Только мы сами. И это не хайп. Упаси Господь хайпиться на этом. Это решение не спонтанное. Оно обдумано довольно давно и сформулировано почти год назад. До того как это стало мейнстримом ))))) Мы расстаёмся без грязи, с большим уважением друг к другу. И я сейчас переполнена благодарностью и большой человеческой любовью. Я очень надеюсь, что мы навсегда сможем сохранить тёплые дружеские отношения во благо нашей дочки. Которую мы, безусловно, будем растить вместе, как любящие родители. В любом случае это болезненный процесс и я прошу вас отнестись с пониманием к нашему решению. СМИ прошу не беспокоить, это бессмысленно. Никаких комментариев и интервью (во всяком случае пока) на эту тему не будет. Спасибо

Допис, поширений Asmus Kristina (@asmuskristina)

Вчора 22 червня актриса Христина Асмус оголосила про розлучення з чоловіком Гаріком Харламовим. Офіційну заяву артистка зробила на своїй сторінці в Instagram.

32-річна Асмус повідомила, що рішення про розлучення було прийнято не спонтанно. Про розставання говорили ще близько року тому, але озвучити це пара вирішила тільки зараз.

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Харламов також у соціальній мережі подякував дружині за вісім років спільного життя, зазначивши, що їхні відносини "переходять в іншу стадію".

Актриса і гуморист одружилися у 2013 році. У 2014 році у них народилася донька Анастасія.

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Все по темі:

Кристина Асмус, Гарик Харламов, ЗМИ, Розлучення.

Автор:

Телеграф
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