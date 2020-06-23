Весілля Володимира та Ірини Жогло: мережу зачарували фото молодят

Весілля зірки "Вар'яти-шоу" Володимира Жогло привернуло увагу всіх українців. Гуморист одружився з коханою дівчиною Іриною, не зважаючи на карантин. Наразі ж у мережі з'явились нові фото із зіркового весілля, які встигли підкорити ніжністю.

Про святкування весілля гумориста Володимира Жогло Володимир Жогло відсвяткував весілля: перші фото молодят стало відомо 17 червня, коли знаменитий українець опублікував перші фото. За його словами, церемонія пройшла на Львівщині, а він обмінявся обітницями з коханою дівчиною Іриною в колі найближчих друзів та родичів.

До вівтаря шоумен пішов у класичному синьому костюмі та білій вишиванці. Водночас наречена Ірина, яка перебуває на останніх місяцях вагітності, красувалась у білосніжній сукні вільного крою і туфлях на підборах. Образ красуня доповнила хвилястим волоссям і вінком із живих квітів.

За традицією, після вінчання подружжя взяло участь у стильній фотосесії. Зі своїми свідками Володимир та Ірина Жогло позували на вулицях Львова. Ефектні кадри новоспечена дружина зірки "Вар'яти-шоу" опублікувала у мережі.

Що відомо про стосунки Володимира Жогло

Вперше про роман Володимира та Ірини Жогло стало відомо напередодні Дня закоханих. Після виступу "Вар'яти-шоу" у Львові гуморист освідчився коханій. Дівчина відповіла згодою та з того часу планувала весілля.

Карантин через пандемію коронавірусу змусив пару внести корективи у свої плани. Володимир Жогло спершу розписався з Іриною у львівському РАГСі. Згодом подружжя відсвяткувало весілля у колі найближчих родичів та друзів. Через карантин колеги Жогло з "Вар'яти-шоу" змушені були вітати його дистанційно.

Це було весілля закритого типу, в сімейному колі. Не було нічого на широку ногу або лакшері. Все дуже стримано, чітко, зі збереженням соціальної дистанції. Спочатку пройшло вінчання, а потім – невелике сімейне застілля, – розповів Володимир Жогло "Новому каналу".

Наразі новоспечене подружжя очікує на появу дитини. І якщо Володимир Жогло утримується від публікації нових фото з дружиною, то Ірина залюбки ділиться з прихильниками чоловіка та своїми друзями ніжними сімейними кадрами.