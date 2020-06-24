Катерина Бужинська вперше показала підрослих двійнят

Популярна українська співачка Катерина Бужинська показала рідкісні світлини підрослих дітей громадськості. Вона позувала у сімейній фотосесії разом із чоловіком та двійнятами – Дмитром і Катею.

Катерина Бужинська належить до тих представниць українського шоу-бізнесу, які не прагнуть виставляти особисте життя на показ. Вона народила двійнят у 2016 році, проте тривалий час не показувала їх обличчя. Артистка продемонструвала, як зараз виглядають її нащадки, опублікувавши фото на особистій сторінці в інстаграмі.

Катерина разом із чоловіком та дітьми позували у фотосесії для видання "Телескоп", прикрасили його обкладинку. Також зірка дала ексклюзивне інтерв'ю, але найбільшу увагу привернули саме знімки. Прихильники вперше змогли побачити спадкоємців своєї улюблениці. Раніше вони поставали боком або спиною до камери.

Бужинська разом із чоловіком, болгарським бізнесменом Дімітаром Стойчевим та дітьми позували на тлі неймовірно красивих троянд. Усміхнені батьки та малеча постали перед камерою у family look, які були пошиті з тканини з однаковим принтом. Варто зазначити, що їх красиві образи гармонійно поєднувалися із сонячною погодою та локацією зйомки.

Мої друзі, знайомі та підписники останні два роки постійно запитували: "Катю, коли ти вже покажеш, який вигляд мають твої малята Дмитрик і Катеринка? Нарешті настав цей момент! Дітки підросли і ми з чоловіком вирішили показати їх широкому загалу, – написала виконавиця в інстаграм-дописі.

Що відомо про особисте життя Катерини Бужинської?

Співачка виховує доньку Олену, яку народила в попередньому шлюбі. Батьком дівчинки є продюсер Юрій Квеленков. Олена часто з'являється у фотоблозі своєї зіркової матусі. У квітні 2014 року Катерина вийшла заміж за болгарського бізнесмета Дімітара Стойчева. 27 грудня 2016 року у пари народилися двійнята – Катерина та Дмитро.