У мережі Христина Асмус вперше висловилася про розлучення з Гаріком Харламовим

Популярна актриса Христина Асмус вперше висловилася про розлучення з шоуменом і зіркою Comedy Club Гаріком Харламовим. Напередодні Харламов підтвердив інформацію про розлучення з актрисою, зробивши офіційну заяву на своїй сторінці в Instagram.

Асмус також розмістила пост, в якому заявила, що вони з шоуменом залишаються в дружніх відносинах і будуть разом виховувати спільну дитину - 6-річну доньку Анастасію.

Актриса вирішила висловитися на тему критики, з якою зіткнулася в коментарях до публікації із заявою про розлучення. За словами Асмус, користувачі Мережі звинуватили її в проблемах в стосунках з Харламовим, згадавши її секс-сцену в фільмі Текст.

"Звичайно, було очевидно, що більшість коментарів міститимуть слова - «Текст», хайп, бумеранг, Янковський, «передбачувано», «була з ним тільки через гроші», «зробіть ДНК-тест на батьківство» і т.д . Обожнюю диванні теорії змови, скандали, інтриги, розслідування. Все-то ви знаєте і все-то ви бачите. Хто який насправді, в чому причина і хто з нас саме подав на розлучення. Ок, не буду відбирати у вас мікрофон)) Займайтеся творчістю, коменти відкриті", - написала вона.

Нагадаємо, Харламов розлучився з першою дружиною Юлією, закрутивши роман з російською актрисою Христиною Асмус. Пара одружилася в 2013 році. У січні 2014 року у них народилася дочка Анастасія.