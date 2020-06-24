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У мережі Христина Асмус вперше висловилася про розлучення з Гаріком Харламовим
У мережі Христина Асмус вперше висловилася про розлучення з Гаріком Харламовим

У мережі Христина Асмус вперше висловилася про розлучення з Гаріком Харламовим

У мережі Христина Асмус вперше висловилася про розлучення з Гаріком Харламовим
16:33 Сьогодні Телеграф nv.ua instagram
Популярна актриса Христина Асмус вперше висловилася про розлучення з шоуменом і зіркою Comedy Club Гаріком Харламовим. Напередодні Харламов підтвердив інформацію про розлучення з актрисою, зробивши офіційну заяву на своїй сторінці в Instagram.

Асмус також розмістила пост, в якому заявила, що вони з шоуменом залишаються в дружніх відносинах і будуть разом виховувати спільну дитину - 6-річну доньку Анастасію.

Актриса вирішила висловитися на тему критики, з якою зіткнулася в коментарях до публікації із заявою про розлучення. За словами Асмус, користувачі Мережі звинуватили її в проблемах в стосунках з Харламовим, згадавши її секс-сцену в фільмі Текст.

 
 
 
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8 лет в браке. Довела мужика Простите, не удержалась )))) Ладно, шутки в сторону. К сожалению, мы тоже в тренде. Мы разводимся с @garikkharlamov. Но я хочу сразу прояснить ситуацию. Что ни фильм «Текст», ни самоизоляция, ни кто-то третий в этом не виноват. Только мы сами. И это не хайп. Упаси Господь хайпиться на этом. Это решение не спонтанное. Оно обдумано довольно давно и сформулировано почти год назад. До того как это стало мейнстримом ))))) Мы расстаёмся без грязи, с большим уважением друг к другу. И я сейчас переполнена благодарностью и большой человеческой любовью. Я очень надеюсь, что мы навсегда сможем сохранить тёплые дружеские отношения во благо нашей дочки. Которую мы, безусловно, будем растить вместе, как любящие родители. В любом случае это болезненный процесс и я прошу вас отнестись с пониманием к нашему решению. СМИ прошу не беспокоить, это бессмысленно. Никаких комментариев и интервью (во всяком случае пока) на эту тему не будет. Спасибо

Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina)

"Звичайно, було очевидно, що більшість коментарів міститимуть слова - «Текст», хайп, бумеранг, Янковський, «передбачувано», «була з ним тільки через гроші», «зробіть ДНК-тест на батьківство» і т.д . Обожнюю диванні теорії змови, скандали, інтриги, розслідування. Все-то ви знаєте і все-то ви бачите. Хто який насправді, в чому причина і хто з нас саме подав на розлучення. Ок, не буду відбирати у вас мікрофон)) Займайтеся творчістю, коменти відкриті", - написала вона.

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Нагадаємо, Харламов розлучився з першою дружиною Юлією, закрутивши роман з російською актрисою Христиною Асмус. Пара одружилася в 2013 році. У січні 2014 року у них народилася дочка Анастасія.

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Все по темі:

Гарик Харламов, Христина Асмус.

Автор:

Телеграф
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