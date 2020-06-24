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Спростували інформацію про розлучення Гаріка Харламова та Христини Асмус
Спростували інформацію про розлучення Гаріка Харламова та Христини Асмус

Спростували інформацію про розлучення Гаріка Харламова та Христини Асмус

Спростували інформацію про розлучення Гаріка Харламова та Христини Асмус
17:51 Сьогодні Телеграф apostrophe.ua instagram
Зірка Comedy Club Гарік Харламов і актриса Крістіна Асмус не розлучаються. Новина про розлучення після 8 років шлюбу, якою подружжя поділилося на особистих сторінках в Інстаграм, була розіграшем і завданням для пари, яка взяла участь у популярному YouTube-шоу Comment Out.

Про це виданню КП розповів ведучий Comment Out Володимир Марконі. За його словами, в останньому раунді програми Харламову та Асмус довелося виконати спільне покарання - цілком серйозно повідомити своїм підписникам про рішення розлучитися.

"Це було синхронне завдання, яке треба було виконати разом. У нашому останньому раунді, коли в грі нічия, ми кидаємо монетку, щоб визначити переможця. Але цього разу ми вирішили, що вони мають виконати одне покарання на двох, - посміявся Марконі. - Як ви бачите по тексту, і у Гарика, і у Христини все збігається слово в слово. Цей текст з картки".

 
 
 
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8 лет назад у нас начались отношения с @asmuskristina Хорошая цифра 8. Знак бесконечности. Мы поженились 8-го числа. Но на земле нет ничего бесконечного. И мы, к сожалению, не исключение. Наш путь с Кристиной не заканчивается, а переходит в другую стадию. В которой я надеюсь всегда будет место дружбе и уважению. Да, мы разводимся. Но мы безусловно остаёмся любящими родителями прекрасной дочки. Это были прекрасные 8 лет. Я безмерно благодарен Кристине за них и за самое главное и важное, что есть у нас в жизни - за нашу дочку. Конечно, начнутся спекуляции, но я сразу хочу прояснить, что ни пандемия, ни фильм «Текст», ни кто-то третий в этой ситуации не виноват. Так случается в жизни. Такое бывает. Но мы навсегда останемся близкими людьми и мы расстаёмся друзьями, с большим уважением друг другу. Сейчас идёт бракоразводный процесс. Это непростой период для всех нас, поэтому я прошу прессу не беспокоить меня, Кристину и всех наших близких. А домыслов и догадок предостаточно будет в разных пабликах и форумах. Эту игрушку не отберёшь )

Публикация от Гарик Харламов (@garikkharlamov)

Випуск з подружжям вийде в мережі вже в липні. При цьому Марконі назвав їх кращими учасниками шоу: "Так як вони прекрасні актори, за інерцією довгий час вони напевно ще будуть говорити "ні, ні, це не шоу", але як тільки в липні вийде випуск, ми всі карти відразу ж розкриємо".

У мережі Христина Асмус вперше висловилася про розлучення з Гаріком Харламовим

Нагадаємо Гарік Харламов та Христина Асмус одружилися у 2013 році. Сьогодні подружжя виховує спільну дочку Анастасію. Що ж стосується викриття, ніхто з них поки цю ситуацію не коментує.

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Все по темі:

Гарик Харламов, Христина Асмус.

Автор:

Телеграф
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