Спростували інформацію про розлучення Гаріка Харламова та Христини Асмус

Зірка Comedy Club Гарік Харламов і актриса Крістіна Асмус не розлучаються. Новина про розлучення після 8 років шлюбу, якою подружжя поділилося на особистих сторінках в Інстаграм, була розіграшем і завданням для пари, яка взяла участь у популярному YouTube-шоу Comment Out.

Про це виданню КП розповів ведучий Comment Out Володимир Марконі. За його словами, в останньому раунді програми Харламову та Асмус довелося виконати спільне покарання - цілком серйозно повідомити своїм підписникам про рішення розлучитися.

"Це було синхронне завдання, яке треба було виконати разом. У нашому останньому раунді, коли в грі нічия, ми кидаємо монетку, щоб визначити переможця. Але цього разу ми вирішили, що вони мають виконати одне покарання на двох, - посміявся Марконі. - Як ви бачите по тексту, і у Гарика, і у Христини все збігається слово в слово. Цей текст з картки".

Випуск з подружжям вийде в мережі вже в липні. При цьому Марконі назвав їх кращими учасниками шоу: "Так як вони прекрасні актори, за інерцією довгий час вони напевно ще будуть говорити "ні, ні, це не шоу", але як тільки в липні вийде випуск, ми всі карти відразу ж розкриємо".

Нагадаємо Гарік Харламов та Христина Асмус одружилися у 2013 році. Сьогодні подружжя виховує спільну дочку Анастасію. Що ж стосується викриття, ніхто з них поки цю ситуацію не коментує.