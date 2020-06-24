Спростували інформацію про розлучення Гаріка Харламова та Христини Асмус

Про це виданню КП розповів ведучий Comment Out Володимир Марконі. За його словами, в останньому раунді програми Харламову та Асмус довелося виконати спільне покарання - цілком серйозно повідомити своїм підписникам про рішення розлучитися.
"Це було синхронне завдання, яке треба було виконати разом. У нашому останньому раунді, коли в грі нічия, ми кидаємо монетку, щоб визначити переможця. Але цього разу ми вирішили, що вони мають виконати одне покарання на двох, - посміявся Марконі. - Як ви бачите по тексту, і у Гарика, і у Христини все збігається слово в слово. Цей текст з картки".
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8 лет назад у нас начались отношения с @asmuskristina Хорошая цифра 8. Знак бесконечности. Мы поженились 8-го числа. Но на земле нет ничего бесконечного. И мы, к сожалению, не исключение. Наш путь с Кристиной не заканчивается, а переходит в другую стадию. В которой я надеюсь всегда будет место дружбе и уважению. Да, мы разводимся. Но мы безусловно остаёмся любящими родителями прекрасной дочки. Это были прекрасные 8 лет. Я безмерно благодарен Кристине за них и за самое главное и важное, что есть у нас в жизни - за нашу дочку. Конечно, начнутся спекуляции, но я сразу хочу прояснить, что ни пандемия, ни фильм «Текст», ни кто-то третий в этой ситуации не виноват. Так случается в жизни. Такое бывает. Но мы навсегда останемся близкими людьми и мы расстаёмся друзьями, с большим уважением друг другу. Сейчас идёт бракоразводный процесс. Это непростой период для всех нас, поэтому я прошу прессу не беспокоить меня, Кристину и всех наших близких. А домыслов и догадок предостаточно будет в разных пабликах и форумах. Эту игрушку не отберёшь )
Випуск з подружжям вийде в мережі вже в липні. При цьому Марконі назвав їх кращими учасниками шоу: "Так як вони прекрасні актори, за інерцією довгий час вони напевно ще будуть говорити "ні, ні, це не шоу", але як тільки в липні вийде випуск, ми всі карти відразу ж розкриємо".
Нагадаємо Гарік Харламов та Христина Асмус одружилися у 2013 році. Сьогодні подружжя виховує спільну дочку Анастасію. Що ж стосується викриття, ніхто з них поки цю ситуацію не коментує.