Про стосунки Даші Квіткової та Нікіти Добриніна після одруження

Даша Квіткова запевнила, що вони з ведучим Нікітою Добриніним обговорювали майбутнє поповнення у новоствореній родині. 21-річна блогерка хоче стати молодою мамою, тому народження первістка –у найближчих планах подружжя.
Нам би хотілося цього найближчогороку, тобто не через 5-6 років, а щоб це відбулосьнезабаром, – оголосилаДаша Квіткова. Варто зазначити, що закохані вже встигли вигадати ім'я для свого нащадка. Вони не стали розсекречувати, як назвуть доньку, а от длясина, про якого так мріє Нікіта Добринін, оберуть ім'я Лев.
Даша ж повністю підтримує вибір коханого.
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Стереотипы о женщинах, которые на самом деле о нас мужиках. Стереотипы созданы для тех, кто слишком ленив, чтобы узнать человека поближе. С другой стороны, а все ли стереотипы действительно справедливы? Взять, к примеру, женщин— о них у нас давно сложилась ясная картинка. Женщина хочет детей. Женщина не любит секс(по крайней мере не так, как мы). Женщины— психуют, а мужики рассудительны и рациональны. Вот я и задумался, что, если «женские стереотипы» говорят больше о мужчинах, чем о женщинах? Женщины более эмоциональны. На самом деле нет. Если опираться на исследование эмоциональности мужчин и женщин, то мужчины оказались более эмоциональными, но мы не чувствуем себя комфортно, показывая эмоции— мы стараемся их контролировать, что сути не меняет. Женщины не такие похотливые, как мужчины. Считается, что женщин не заботит секс, либо заботит, но гораздо меньше, чем нас. Но если посмотреть, допустим, на американские соцопросы, то мы поймем, что женщины не только имеют больше секса, чем мужики, но они гораздо извращеннее в этом плане— меньше боятся экспериментов, чем мы. Женщины сильнее привязываются. Не знаю кто придумал этот миф. Мы легче влюбляемся и гораздо трагичнее, чем женщины. У нас это происходит в более раннем возрасте, выражается более эмоционально. Женщины же, напротив, создают отношения более сознательно, если они, конечно, не находятся под властью подростковых гормонов. Все женщины хотят детей. Если снова взглянуть на опросы (берем американские, так украинские не нашёл), то мы видим, что лишь 15% девушек заявили, что хотят детей. 15% против 24% мужчин, которые тоже хотят детей— разница почти в два раза. Лично я думаю, что дело в том, что женщины сегодня больше заинтересованы в независимости в отношениях, ведь у них сейчас гораздо больше возможностей, чем пару сотен лет назад. К тому же почти любой мужчина скажет, что когда-нибудь обязательно станет отцом, а вот с женщиной дела обстоят иначе— роды могут пугать, как может пугать неуверенность в своем партнере и финансовом будущем. МОЖЕТ Я ЗАБЫЛ ЕЩЁ ПАРУ ПУНКТОВ? Допиши ниже.
Про ревнощі в стосунках
Даша Квіткова також не стала приховувати, що її чоловік досить ревнивий й обережно ставиться до її спілкування з чоловіками. Нікіта досить часто всім своїм виглядом демонструє, що блогерка його дружина й з надмірноюувагою протележної статі він миритися не буде.
Про спілкування зі свекрухою
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Могу назвать себя счастливчиком, меня окружают красивые и самые заботливые женщины: моя будущая жена Даша и мама Елена Николаевна. Обе невероятные. Огромное спасибо, мам, что не только решила в то непростое время родить меня, но и столько мудрости подарила мне в этой жизни. Если я знаю, что такое любовь, то это благодаря тебе, мам.
Дівчина зізнається, що з мамою чоловіка у неї склалися хороші стосунки ще в рамках проєкту "Холостяк", коли ведучий знайомив фіналісток зі своїми батьками.
ОленаМиколаївна ще тоді бачила в Даші майбутню невістку й порадила зірковому сину не ображати її. Батьки пари чудово спілкуються, а сама дівчина називає ці стосунки "сімейним тандемом".