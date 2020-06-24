Про стосунки Даші Квіткової та Нікіти Добриніна після одруження

Герої проєкту "Холостяк" одружилися 20 травня та готуються до гучного весілля. Даша Квіткова та Нікіта Добринін зізнаються, що готові до поповнення у родині й сподіваються, що первісток з'явиться на світ найближчого року. Учасники 9 сезону реалі-шоу "Холостяк" понад півтора року будують свої стосунки на очах у мільйонів прихильників та вже встигли зареєструвати шлюб. Зіркова пара в інтерв'ю для видання"Сегодня. Lifestyle"відверто зізналася, що готова до виховання спільних дітей.

Даша Квіткова запевнила, що вони з ведучим Нікітою Добриніним обговорювали майбутнє поповнення у новоствореній родині. 21-річна блогерка хоче стати молодою мамою, тому народження первістка –у найближчих планах подружжя.

Нам би хотілося цього найближчогороку, тобто не через 5-6 років, а щоб це відбулосьнезабаром, – оголосилаДаша Квіткова. Варто зазначити, що закохані вже встигли вигадати ім'я для свого нащадка. Вони не стали розсекречувати, як назвуть доньку, а от длясина, про якого так мріє Нікіта Добринін, оберуть ім'я Лев.

Даша ж повністю підтримує вибір коханого.

Про ревнощі в стосунках

Даша Квіткова також не стала приховувати, що її чоловік досить ревнивий й обережно ставиться до її спілкування з чоловіками. Нікіта досить часто всім своїм виглядом демонструє, що блогерка його дружина й з надмірноюувагою протележної статі він миритися не буде.

Про спілкування зі свекрухою

Дівчина зізнається, що з мамою чоловіка у неї склалися хороші стосунки ще в рамках проєкту "Холостяк", коли ведучий знайомив фіналісток зі своїми батьками.

ОленаМиколаївна ще тоді бачила в Даші майбутню невістку й порадила зірковому сину не ображати її. Батьки пари чудово спілкуються, а сама дівчина називає ці стосунки "сімейним тандемом".