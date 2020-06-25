Актор Денніс Квейд одружився з двічі молодшою дівчиною

За даними журналу People, Денніс Квейд та Лора Савойя вже кілька місяців живуть у будинку актора в Санта-Барбарі. Тому пара з легкістю приховала від ЗМІ підготовку до урочистої події.
Саме весілля було досить скромне: через карантин на таємну церемонію прийшли тільки найближчі родичі та друзі закоханих. Обітницями Денніс Квейд та Лора Савойя обмінялись 2 червня 2020 року.
До вівтаря голлівудський актор пішов у сірому костюмі від Hugo Boss та білосніжній сорочці. Денніс Квейд відмовився від краватки чи метелика, доповнивши образ нареченого бутоньєркою. А от його обраниця Лора Савойя красувалась у розкішній приталеній сукні зі шлейфом та оголеною спиною. Дівчина зробила локони та доповнила образ фатою.
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Surprise! Dennis Quaid and Laura Savoie are now husband and wife. The couple eloped to Santa Barbara and were married at a seaside resort on June 2. "It was beautiful," Quaid tells PEOPLE exclusively in this week's issue. Tap the bio link for all the details. @elizabethmessina
Цікаво, що спершу пара планувала побратись у квітні 2020 року. Церемонія Квейда і Савойї мала пройти на Гаваях. Однак через пандемію плани наречені мали змінити.
Але це було дуже красиво. Тільки дивлячись їй в очі, я зрозумів, наскільки дивовижна в мене наречена, – розповів Денніс Квейд.
Що відомо про роман Денніса Квейда
Актор Денніс Квейд познайомився зі своєю обраницею у травні 2019 року. Чоловік був запрошеним гостей на одному офіційному заході, куди прийшла і Лора Савойя. За словами голлівудського ловеласа, він закохався з першого погляду, тому й з весіллям довго затягувати не хотів.
Відомо, що Лора Савойя родом із Сент-Луїса. Дівчина здобула освіту магістра з бухгалтерського обліку в Університеті Нотр-Дам, що в Індіані. Окрім цього, вона навчалась у приватному університеті Каліфорнії.
Щодо Денніса Квейда, то цей шлюб для нього вже четвертий. Актор йшов до вівтаря з Пі Джей Соулс, Мег Раян та Кімберлі Квейд. Від попередніх стосунків Денніс Квейд має трьох дітей.