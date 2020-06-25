Актор Денніс Квейд одружився з двічі молодшою дівчиною

Голлівудський актор Денніс Квейд у 66 років більше не холостяк. Поки весь світ перебував на карантині, він влаштував таємне весілля з 27-річною Лорою Савойєю. Наразі у мережу потрапило перше фото молодят.

За даними журналу People, Денніс Квейд та Лора Савойя вже кілька місяців живуть у будинку актора в Санта-Барбарі. Тому пара з легкістю приховала від ЗМІ підготовку до урочистої події.

Саме весілля було досить скромне: через карантин на таємну церемонію прийшли тільки найближчі родичі та друзі закоханих. Обітницями Денніс Квейд та Лора Савойя обмінялись 2 червня 2020 року.

До вівтаря голлівудський актор пішов у сірому костюмі від Hugo Boss та білосніжній сорочці. Денніс Квейд відмовився від краватки чи метелика, доповнивши образ нареченого бутоньєркою. А от його обраниця Лора Савойя красувалась у розкішній приталеній сукні зі шлейфом та оголеною спиною. Дівчина зробила локони та доповнила образ фатою.

Цікаво, що спершу пара планувала побратись у квітні 2020 року. Церемонія Квейда і Савойї мала пройти на Гаваях. Однак через пандемію плани наречені мали змінити.

Але це було дуже красиво. Тільки дивлячись їй в очі, я зрозумів, наскільки дивовижна в мене наречена, – розповів Денніс Квейд.

Що відомо про роман Денніса Квейда

Актор Денніс Квейд познайомився зі своєю обраницею у травні 2019 року. Чоловік був запрошеним гостей на одному офіційному заході, куди прийшла і Лора Савойя. За словами голлівудського ловеласа, він закохався з першого погляду, тому й з весіллям довго затягувати не хотів.

Відомо, що Лора Савойя родом із Сент-Луїса. Дівчина здобула освіту магістра з бухгалтерського обліку в Університеті Нотр-Дам, що в Індіані. Окрім цього, вона навчалась у приватному університеті Каліфорнії.

Щодо Денніса Квейда, то цей шлюб для нього вже четвертий. Актор йшов до вівтаря з Пі Джей Соулс, Мег Раян та Кімберлі Квейд. Від попередніх стосунків Денніс Квейд має трьох дітей.