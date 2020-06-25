Принц Гаррі з дружиною вперше за довгий час взяли участь в благодійній акції

Герцоги Сассекські разом з іншими зірками перечекали жорсткий карантин у своєму будинку і нарешті вийшли на публіку. Вони взяли участь в приготуванні смаколиків у благодійній організації HomeBoysInd в Лос-Анджелесі.

Особливістю такої організації є те, що вона допомагає з роботою і соціалізацією колишнім членам кримінальних банд. В рамках ініціативи #FeedHOPE принц Гаррі і Меган Маркл вперше за довгий час відвідаликафе та пекарню, які відносяться до організації, і разом з колишніми злочинцями разом готували їжу. Королівське подружжя було у масках та сітках для волосся.

Що цікаво, Меган Маркл співпрацює зHomeBoysInd з 20 своїх років, адже вступила туди разом зі своєю мамою Дорією Редлан. Про це повідомляють у The Daily Mail. З нами були не герцог і герцогиня Сассекскі, а просто Гаррі і Меган. Вони працювали на рівних разом з членами організації в пекарні і кафе. Це був справжній взаємозв'язок, одна команда, –поділився враженнями керуючий HomeBoysInd Грег Бойл.

Чоловік додав, що принц Гаррі і Меган були дружелюбними, простими і добрими. "Весь персонал був задоволений тим, що вони знайшли час, щоб побачити і почути нас і разом з нами відправитися в цю подорож. Ми ніколи цього не забудемо", –додали в організації.

Варто додати, що це вже не перша акція, до якої долучилось королівське подружжя в час пандемії коронавірусу. У квітні Меган і Гаррі сталиволонтерами благодійної організації Angel Food і розносили в Лос-Анджелесі продукти тим, хто цього потребує і не може за ними вийти у магазин.