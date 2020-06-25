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Принц Гаррі з дружиною вперше за довгий час взяли участь в благодійній акції
Принц Гаррі з дружиною вперше за довгий час взяли участь в благодійній акції

Принц Гаррі з дружиною вперше за довгий час взяли участь в благодійній акції

Принц Гаррі з дружиною вперше за довгий час взяли участь в благодійній акції
21:57 Сьогодні Телеграф 24tv.ua instagram
Герцоги Сассекські разом з іншими зірками перечекали жорсткий карантин у своєму будинку і нарешті вийшли на публіку. Вони взяли участь в приготуванні смаколиків у благодійній організації HomeBoysInd в Лос-Анджелесі.

 Особливістю такої організації є те, що вона допомагає з роботою і соціалізацією колишнім членам кримінальних банд. В рамках ініціативи #FeedHOPE принц Гаррі і Меган Маркл вперше за довгий час відвідаликафе та пекарню, які відносяться до організації, і разом з колишніми злочинцями разом готували їжу. Королівське подружжя було у масках та сітках для волосся.

Що цікаво, Меган Маркл співпрацює зHomeBoysInd з 20 своїх років, адже вступила туди разом зі своєю мамою Дорією Редлан. Про це повідомляють у The Daily Mail. З нами були не герцог і герцогиня Сассекскі, а просто Гаррі і Меган. Вони працювали на рівних разом з членами організації в пекарні і кафе. Це був справжній взаємозв'язок, одна команда, –поділився враженнями керуючий HomeBoysInd Грег Бойл.

 
 
 
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Thank you to Harry and Meghan, The Duke and Duchess of Sussex, for visiting and standing in kinship with our Café and Bakery teams yesterday! Our staff was thrilled to work alongside them as they helped prepare food and learned more about our newly launched #FeedHOPE program, which employs our program participants to provide meals to food-insecure seniors and youth across Los Angeles in the wake of the #COVID19 pandemic. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ For 32 years, Homeboy Industries has stood as a beacon of hope in Los Angeles to brave men and women seeking to transform their lives after gang-involvement and incarceration. Each year, we provide support to nearly 9,000 individuals through job training and free services such as tattoo removal, mental health services, GED classes, legal services, and more. Above all, we provide space for our clients to heal from intergenerational cycles of violence in a community of radical compassion. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ If you’d like to help provide second chances to brave men and women and their families, visit our website and stand with us at the link in our bio. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Credit: The Duke and Duchess of Sussex.

Публикация от Homeboy Industries (@homeboyindustries)

Чоловік додав, що принц Гаррі і Меган були дружелюбними, простими і добрими. "Весь персонал був задоволений тим, що вони знайшли час, щоб побачити і почути нас і разом з нами відправитися в цю подорож. Ми ніколи цього не забудемо", –додали в організації.

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 Варто додати, що це вже не перша акція, до якої долучилось королівське подружжя в час пандемії коронавірусу. У квітні Меган і Гаррі сталиволонтерами благодійної організації Angel Food і розносили в Лос-Анджелесі продукти тим, хто цього потребує і не може за ними вийти у магазин.

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Все по темі:

Меган Маркл, Принц Гаррі.

Автор:

Телеграф
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