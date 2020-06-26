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Акторка Емма Робертс чекає на первістка

Акторка Емма Робертс чекає на первістка
14:39 Сьогодні Телеграф УНИАН instagram
Кажуть, закохані щасливі і не можуть дочекатися появи дитини. Пара зустрічається вже понад рік, повідомило видання US Weekly.

Голлівудська акторка Емма Робертс разом із коханим Гарретом Хедлундом чекають на первістка.

Кажуть, закохані щасливі і не можуть дочекатися появи дитини. Стосунки між Еммою Робертс і Гарретом Хедлундом почалися з дружби, а зустрічатися вони почали лише з квітня 2019 року.

 
 
 
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It was a @fendi & @foundoyster kind of weekend #notanad

Публикация от Emma Roberts (@emmaroberts)

Попередні стосунки Емми Робертс з Еваном Пітерсом були розірвані в березні 2019 року. Відомо, що вони познайомилися на зйомках фільму «Дорослий світ» у 2012 році, а вже в наступному році – побралися.

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Тим часом рідна тітка Емма Робертс актриса Джулія Робертс розлучається після 18 років шлюбу. Відносини оскароносної Робертс з чоловіком, оператором Денні Модером вже давно погіршилися.

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Эмма Робертс, Акторка.

Автор:

Телеграф
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