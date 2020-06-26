Експерт розповів секрет ідеального шлюбу Кейт і принца Вільяма

Кейт Міддлтон вийшла заміж 9 років тому, і за ці роки вона проявила себе як вірна і зразкова дружина спадкоємця на британський престол. Багато шанувальників так і бачать її в ролі наступної королеви. Але фахівець зазначає, що сила Міддлтон в іншому. Так, Кейт – не лідер, а чудовий партнер для свого обранця, пише РБК-Україна.

Кейт Міддлтон – одна з найбільш обговорюваних персон королівської сім'ї. Її особистість розбурхує уяву публіки з різних причин. Найчастіше в пресі миготять її стильні і яскраві образи, а також секрети їх створення. Але іноді предметом обговорення стають і інші вміння знаменитої британської красуні. Приміром, її жіночі і материнські якості, вміння створити атмосферу в сім'ї, а також бути ідеальною дружиною для свого чоловіка – принца Вільяма. Причому часто в цих розмовах висловлюють свою думку навіть експерти.

"У якомусь сенсі у Кейт і Вільяма сучасний королівський шлюб, вони одружилися по любові, – цитує видання People Сару Гріствуд, яка написала книгу «Єлизавета: королева і корона». – Але з іншого боку, це виглядає старомодно, оскільки основне завдання Міддлтон – підтримувати чоловіка".

Як вважає королівський біограф Пенні Юнор, саме ця підтримка – запорука успіху майбутнього монарха. Водночас він визнає: Кейт – справжня зірка, але вона вміє залишатися на своєму місці.

"Вона ніколи не намагається його затьмарити, при цьому їй завжди є що сказати, – пояснює позицію Кейт Юнор. – Я думаю, що в цьому Кейт схожа на принца Філіпа, чоловіка Єлизавети II".