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Нікіта Добринін дав декілька порад Ксенії Мішиній, героїні проекту "Холостячка"

Нікіта Добринін дав декілька порад Ксенії Мішиній, героїні проекту "Холостячка"
21:26 Сьогодні Телеграф 24tv.ua instagram
Герой дев'ятого сезону шоу "Холостяк" Нікіта Добринін завдяки цьому проєкту зміг знайти своє кохання та нещодавно офіційно зареєстрував стосунки з обраницею Дашею Квітковою. Тепер він дав декілька порад героїні нового реаліті-шоу "Холостячка" Ксенії Мішиній. Нікіта і Даша стали першою парою в історії української версії проєкту, чиї стосунки переросли у сім'ю. Тепер Добринін поділився думкою про новий формат шоу "Холостяк". Його коментарі з цього приводу опублікували на офіційній сторінці проєкту в інстаграмі.

 Думка Нікіти Добриніна про проєкт "Холостячка" Телеведучий розповів, що бачив подібний формат в інших країнах і йому буде цікаво подивитися на його реалізацію в Україні.

Нікіта зазначив, що чоловіки за своєю суттю є завойовниками, тому, на його думку, "Холостячка" буде органічнішою за звичний формат – чоловіки намагатимуться завоювати серце жінки. Нікіта Добринін про Ксенію Мішину Ексхолостяк зазначив, що особисто не знайомий з Ксенією.

Знає тільки, що вона гарна акторка і бачив її декілька разів у телевізійних сюжетах. "Холостяк"і "Холостячка" – не про твою суперпопулярність. Тут важливі людські якості та правильний їх прояв. А популярність у такому проєкті не завжди може зіграти на руку, – наголосив Нікіта.

Про стосунки Даші Квіткової та Нікіти Добриніна після одруження

Поради Ксенії Мішиній від Нікіти Добриніна Нікіта побажав Ксенії почувати себе розслаблено та створити максимально комфортні умови під час перебування там.

Проєкт – це частина життя, тому потрібно отримувати задоволення від знайомств і спілкування з новими людьми.

Звісно, що Добринін побажав Мішиній зустріти своє кохання. 

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Холостяк, Холостячка, Нікіта Добринін.

Автор:

Телеграф
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