Нікіта Добринін дав декілька порад Ксенії Мішиній, героїні проекту "Холостячка"

Думка Нікіти Добриніна про проєкт "Холостячка" Телеведучий розповів, що бачив подібний формат в інших країнах і йому буде цікаво подивитися на його реалізацію в Україні.
Нікіта зазначив, що чоловіки за своєю суттю є завойовниками, тому, на його думку, "Холостячка" буде органічнішою за звичний формат – чоловіки намагатимуться завоювати серце жінки. Нікіта Добринін про Ксенію Мішину Ексхолостяк зазначив, що особисто не знайомий з Ксенією.
Знає тільки, що вона гарна акторка і бачив її декілька разів у телевізійних сюжетах. "Холостяк"і "Холостячка" – не про твою суперпопулярність. Тут важливі людські якості та правильний їх прояв. А популярність у такому проєкті не завжди може зіграти на руку, – наголосив Нікіта.
Поради Ксенії Мішиній від Нікіти Добриніна Нікіта побажав Ксенії почувати себе розслаблено та створити максимально комфортні умови під час перебування там.
Проєкт – це частина життя, тому потрібно отримувати задоволення від знайомств і спілкування з новими людьми.
Звісно, що Добринін побажав Мішиній зустріти своє кохання.