Нікіта Добринін дав декілька порад Ксенії Мішиній, героїні проекту "Холостячка"

Герой дев'ятого сезону шоу "Холостяк" Нікіта Добринін завдяки цьому проєкту зміг знайти своє кохання та нещодавно офіційно зареєстрував стосунки з обраницею Дашею Квітковою. Тепер він дав декілька порад героїні нового реаліті-шоу "Холостячка" Ксенії Мішиній. Нікіта і Даша стали першою парою в історії української версії проєкту, чиї стосунки переросли у сім'ю. Тепер Добринін поділився думкою про новий формат шоу "Холостяк". Його коментарі з цього приводу опублікували на офіційній сторінці проєкту в інстаграмі.

Думка Нікіти Добриніна про проєкт "Холостячка" Телеведучий розповів, що бачив подібний формат в інших країнах і йому буде цікаво подивитися на його реалізацію в Україні.

Нікіта зазначив, що чоловіки за своєю суттю є завойовниками, тому, на його думку, "Холостячка" буде органічнішою за звичний формат – чоловіки намагатимуться завоювати серце жінки. Нікіта Добринін про Ксенію Мішину Ексхолостяк зазначив, що особисто не знайомий з Ксенією.

Знає тільки, що вона гарна акторка і бачив її декілька разів у телевізійних сюжетах. "Холостяк"і "Холостячка" – не про твою суперпопулярність. Тут важливі людські якості та правильний їх прояв. А популярність у такому проєкті не завжди може зіграти на руку, – наголосив Нікіта.

Поради Ксенії Мішиній від Нікіти Добриніна Нікіта побажав Ксенії почувати себе розслаблено та створити максимально комфортні умови під час перебування там.

Проєкт – це частина життя, тому потрібно отримувати задоволення від знайомств і спілкування з новими людьми.

Звісно, що Добринін побажав Мішиній зустріти своє кохання.