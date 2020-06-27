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В Штатах загинув відомий репер Huey
В Штатах загинув відомий репер Huey

В Штатах загинув відомий репер Huey

В Штатах загинув відомий репер Huey
10:40 Сьогодні Телеграф nv.ua Фото: Twitter
Піч час перестрілки помер репер Лоуренс Френсі, який був відомий під псевдонімом Huey.

У п’ятницю, 26 червня, в американському місті Сент-Луїс застрелили репера Лоуренса Френкса молодшого, більш відомого за псевдонімом Huey.

Про це повідомляє CNN.

Повідомляється, що музикант потрапив у перестрілку з іншою людиною, яка була госпіталізована з пораненнями.

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"Детективи вважають, що під час події на місці злочину та поруч із ним знаходилося ще десять осіб. Слідчі рекомендують тим, хто є потенційним свідком, звертатися до них", - заявили в поліції.

Лоуренс Френкс молодший (Huey) народився в 1989 році в Сент-Луїсі. Найбільш відомий завдяки своїй пісні Pop, Lock & Drop It.

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Все по темі:

Рэпер, Знаменитости, Huey, Лоуренс Френкс.

Автор:

Телеграф
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