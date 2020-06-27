Настя Каменських позувала в неоновому топі: яскраві фото

Українська співачка Настя Каменських поділилася з фанами новими знімками на своїй сторінці в Instagram.

33-річна зірка розмістила два фото, на яких продемонструвала стильний літній образ. Зокрема, Каменських позувала в рваних джинсових мінішортах і неоново-салатовому топі оригінального асиметричного крою з одним рукавом і з блискавкою по діагоналі.

Стильний аутфіт Каменських доповнив оригінальний nail-арт в стилі "інь-янь". Так, нігті на одній руці артистки були білого кольору, тоді як на іншій — чорного.

"Бажаю всім яскравої п’ятниці. Яке фото більше подобається? 1 або 2?" — звернулася вона до фоловерів.

У коментарях фани активно обговорювали, яке з двох фото їм подобається більше, а також писали безліч позитивних слів, називаючи Каменських стильною красунею:

"Ти у всіх образах дуже красива", "Ти просто ВАУ!", "Красуня", "Обидві!", "Ну яка крута дамочка!", "Дуже яскравий наряд, просто супер", — пишуть в Мережі.