Настя Каменських позувала в неоновому топі: яскраві фото

33-річна зірка розмістила два фото, на яких продемонструвала стильний літній образ. Зокрема, Каменських позувала в рваних джинсових мінішортах і неоново-салатовому топі оригінального асиметричного крою з одним рукавом і з блискавкою по діагоналі.
Стильний аутфіт Каменських доповнив оригінальний nail-арт в стилі "інь-янь". Так, нігті на одній руці артистки були білого кольору, тоді як на іншій — чорного.
"Бажаю всім яскравої п’ятниці. Яке фото більше подобається? 1 або 2?" — звернулася вона до фоловерів.
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Желаю всем яркой пятницы⠀ Какое фото больше нравится? 1 или 2? ⠀ #bright #friday #mood
У коментарях фани активно обговорювали, яке з двох фото їм подобається більше, а також писали безліч позитивних слів, називаючи Каменських стильною красунею:
"Ти у всіх образах дуже красива", "Ти просто ВАУ!", "Красуня", "Обидві!", "Ну яка крута дамочка!", "Дуже яскравий наряд, просто супер", — пишуть в Мережі.