Мідне весілля: TamerlanAlena вирішили повінчатися у річницю (Фото)

Учасники українського R'n'B дуету Олена та Тамерлан (справжнє ім'я – Юрій) відсвяткували 7 річницю шлюбу. З нагоди мідного весілля пара наважилася на відповідальний крок. Музиканти повінчалися, а до церкви прийшли у світшотах.

В українському шоу-бізнесі чимало подружніх пар склалося завдяки спільній музичній кар'єрі. Так, однією з яскравих зіркових родин став дует TamerlanAlena, учасники якого 7 років тому зіграли весілля.

Попри міцний творчий та сімейний союз артисти лише зараз наважилася дати шлюбні обітниці перед Богом. Фото з вінчання

Тамерлан опублікував на особистій сторінці в інстаграмі.

Переглянути цей допис в Instagram Спасибо Господу за встречу а тебе за каждый день!#МеднаяСвадьба #Годовщина #tamerlanalena Допис, поширений (@tamerlan_alena) 26 Чер 2020 р. о 1:11 PDT

Так, співак оголосив, що вони з Оленою святкують 7 річницю шлюбу. Він подякував коханій дружині за кожен день, який вони проводять разом, а Богу – за знайомство з виконавицею, яка стала не лише його колегою по сцені, а й люблячою дружиною.

З нагоди мідного весілля дует TamerlanAlena вирішили повінчалися. Пара з'явилася у церкві в зухвалих образах. Чоловік для відповідального дня обрав темні джинси та червоний світшот, а Олена – чорні колгокти, коротку спідницю вільного крою, кросівки та нюдовий світшот.