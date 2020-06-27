Кайлі Міноуг опублікувала архівне фото, показавши, як виглядала в молодості

Австралійська співачка Кайлі Міноуг поділилася з шанувальниками архівних кадром, зробленим на початку її кар'єри.

52-річна поп-зірка опублікувала в Instagram чорно-білий знімок, зроблений в 1988 році, продемонструвавши, як виглядала в молодості.

У коментарях фани відзначили, що фото було зроблено в період участі Міноуг в проекті Сусіди - австралійській мильній опері 1985 року, яка принесла їй перший успіх.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kylie Minogue (@kylieminogue) 26 Июн 2020 в 7:19 PDT

Раніше Міноуг також опублікувала серію архівних знімків, зроблених в рамках промо-фотосесії її п'ятого студійного альбому, випущеного в 1994 році під назвою Kylie Minogue.