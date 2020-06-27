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Кайлі Міноуг опублікувала архівне фото, показавши, як виглядала в молодості

Кайлі Міноуг опублікувала архівне фото, показавши, як виглядала в молодості
12:27 Сьогодні Телеграф НВ Фото: Instagram / @kylieminogue
Австралійська співачка Кайлі Міноуг поділилася з шанувальниками архівних кадром, зробленим на початку її кар'єри.

52-річна поп-зірка опублікувала в Instagram чорно-білий знімок, зроблений в 1988 році, продемонструвавши, як виглядала в молодості.

У коментарях фани відзначили, що фото було зроблено в період участі Міноуг в проекті Сусіди - австралійській мильній опері 1985 року, яка принесла їй перший успіх.

 
 
 
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Публикация от Kylie Minogue (@kylieminogue)

Раніше Міноуг також опублікувала серію архівних знімків, зроблених в рамках промо-фотосесії її п'ятого студійного альбому, випущеного в 1994 році під назвою Kylie Minogue.

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Кайли Миноуг.

Автор:

Телеграф
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