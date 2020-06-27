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Alyona Alyona вирішила попрощатися з зайвими кілограмами: секрети дієти реперки

Alyona Alyona вирішила попрощатися з зайвими кілограмами: секрети дієти реперки
14:00 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram
Популярна українська реперка Alyona Alyona розпочала боротьбу з зайвими кілограмами. Вона прагне позбутись 29 кілограмів впродовж року. Наразі зірка переглянула своє харчування й споживає більш дієтичну їжу. В її раціоні немає улюбленого татового борщу, м'яса та солодкого.

Нещодавно Alyona Alyona відсвяткувала свій 29-й день народження й зробила гучну заяву, що до 30-річчя схудне на 29 кілограмів. Вона наголосила, що не планує виснажувати свій організм дієтами, а позбудеться зайвого завдяки правильному харчуванню та тренуванням.

Днями реперка стала гостею програми "Їжа Дурнєва", яка з'явилася на ютуб-каналі телеведучого. Шоумен запропонував виконавиці спробувати чимало традиційних українських страв, яких, як зізналася Alyona Alyona, більше немає у її щоденному раціоні.

Реперка відмовилася скуштувати вареники з м'ясом та розповіла, що зараз не їсть легендарний наваристий борщ, який так смачно готує її тато. Вона пояснила це не дієтою, а тим, що певні продукти негативно впливають на роботу організму.

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"М'яска намагаюсь не їсти цього року. Взагалі мінімізую його вживання. Я почала цікавитися користю багатьох речей і вірю в теорію, яка говорить, що вживання червоного м'яса впливає на весь організм, і в тому числі на серцево-судинну систему. Не хочу раніше часу окочуритися", – з гумором пояснила Alyona Alyona.

Нині в раціоні зірки продукти, глікемічний індекс яких не перевищує 50. До таких корисних страв належить зелена гречка, кус-кус, який Alyona Alyona полюбила лише нещодавно, а м'ясо їй заміняють биточки з кореня селери.

У день свого 29-річчя вага реперки становила 127,4 кілограма. Вона пообіцяла, що буде ділитися з шанувальниками власним раціоном та тренуваннями, а також результатами роботи над собою.

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Знаменитости, Alyona Alyona, Рэперка, Співачка.

Автор:

Телеграф
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