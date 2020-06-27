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"Практично розлучилися": Екс-"Холостяк" розповів про переломний період у стосунках з дружиною

"Практично розлучилися": Екс-"Холостяк" розповів про переломний період у стосунках з дружиною
14:10 Сьогодні Телеграф apostrophe.ua Фото: Instagram
Український плавець Дмитро Черкасов з дружиною відверто розповіли, як втрата дитини ледь не призвела до розлучення.

Після участі в шоу "Холостяк-7" на каналі СТБ Дмитро Черкасов одружився на своїй коханій Олександрі, у якої на той момент був 8-місячний син Тимофій. Через майже рік після весілля у пари народився спільний син Марк, а в тому році дружина плавця знову завагітніла. Але малюк так і не народився - на шостому тижні у Саші трапився викидень.

Про це подружжя розповіло в інтерв'ю YouTube-каналу "Прямой вопрос".

За словами пари, це був дуже важкий період в їхній родині, який ледь не закінчився розлученням. "Це була важка криза в нашій родині. Ми практично розлучилися", - згадує Олександра зі сльозами на очах.

Коли дівчина втратила дитину, Дмитро від неї віддалився. "Сашу дуже сильно накривали гормони, вона важко це переносила. Я намагався підходити, але Саша хотіла бути наодинці. Я розумів це так: Якщо мені сказали відійти - я відходжу і не влажу", - пояснив свою поведінку спортсмен.

А Саша сприйняла поведінку чоловіка як байдужість і накопичила чимало образ.

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"Я сприйняла холод Діми як байдужість, а не те, що він не хотів зайвий раз натискати на якісь не ті ноти. Тому що у мене були істерики, я не контролювала себе: я кричала, плакала. Він не чіпав мене, а я сприйняла це як холод і байдужість. Це все у нас кипіло і в один момент ми все вибалакали один одному. Тоді ми їхали додому з розумінням того, що ми розлучаємося", - говорить дружина спортсмена.

Але незважаючи на всі ці труднощі, парі вдалося зберегти шлюб. "Ми зрозуміли, що любимо один одного, у нас є діти. Це було дуже важко, але ця ситуація зробила нас сильнішими", - зазначила Олександра.

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Все по темі:

Знаменитости, Холостяк, Дмитро Черкасов.

Автор:

Телеграф
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