Акторка Алія Шокат спростувала чутки про роман з Бредом Піттом

Американська акторка Алія Шокат, якій приписували роман з голлівудською зіркою Бредом Піттом, вперше наважилася прокоментувати їхні стосунки. Вона наголосила, що з колегою їх пов'язує лише дружба, а всі чутки в пресі назвала безконтрольним тиском з боку суспільства. Після розлучення з Анджеліною Джолі особисте життя Бреда Пітта стало приводом для обговорення у світовій пресі.
Пара потрапляла в об'єктив папараці ще минулого року. 56-річний Бред Пітт та 31-річнаАлія Шокат разом відвідували галереюWilding Cran в Лос-Анджелесі, виставуA play is a poem, разом вечеряли в місцевих ресторанах та були гостямиопериКаньє Веста Nebuchadnezzar.
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⚡️ 55-летнего Брэда Питта все чаще замечают в компании 30-летней актрисы Алии Шокат. В минувшие выходные пару видели на выставке в Лос-Анджелесе. Затем — за ужином в ресторане. А до этого, в сентябре, Брэд и Алия вместе посетили спектакль, после которого уехали на одном автомобиле. Как утверждают западные СМИ у пары роман. Стоит отметить, что Алия родилась в 1989 году в Калифорнии. Ее отец — иракский араб из Багдада (отсюда необычное имя Алия). А мама — наполовину норвежка, на четверть ирландка и на четверть итальянка. Самой знаменитой ее ролью является героиня Мэйби Фюнке из телесериала «Замедленное развитие», в котором Шокат снимается с 2005 года. #themoodnews #celebrity #bradpitt #couplegoals #angelinajolie #gossipgirl #gossip #брэдпитт
Американська акторка та художниця відверто заявила, що з Бредом Піттом їх пов'язує лише дружба. На потужний суспільний резонанс під час спільних виходівАлія Шокат не розраховувала й була приголомшена такою увагою табезконтрольним тиском з боку суспільства.
"Ми не зустрічаємося. Ми просто друзі…Таке враження, нібив школі ти опинилася голоюперед усім класом і на тебе всі дивляться", – зізналася акторка.
Алія Шокат зізналася, щоБред Пітт познайомив її зі своїми друзями, а їхні товариські стосунки лише покращилися. Попри те, що зараз актори не з'являються разом на публіці, вони чудово ладять й зберегли свою дружбу попри чутки в пресі.