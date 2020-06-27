Акторка Алія Шокат спростувала чутки про роман з Бредом Піттом

Алія Шокат вже встигла отримати статус нової обраниці бажаного холостяка. Стосунки зі знаменитістю акторка наважилася прокоментувати для виданняVulture.

Американська акторка Алія Шокат, якій приписували роман з голлівудською зіркою Бредом Піттом, вперше наважилася прокоментувати їхні стосунки. Вона наголосила, що з колегою їх пов'язує лише дружба, а всі чутки в пресі назвала безконтрольним тиском з боку суспільства. Після розлучення з Анджеліною Джолі особисте життя Бреда Пітта стало приводом для обговорення у світовій пресі.

Пара потрапляла в об'єктив папараці ще минулого року. 56-річний Бред Пітт та 31-річнаАлія Шокат разом відвідували галереюWilding Cran в Лос-Анджелесі, виставуA play is a poem, разом вечеряли в місцевих ресторанах та були гостямиопериКаньє Веста Nebuchadnezzar.

Американська акторка та художниця відверто заявила, що з Бредом Піттом їх пов'язує лише дружба. На потужний суспільний резонанс під час спільних виходівАлія Шокат не розраховувала й була приголомшена такою увагою табезконтрольним тиском з боку суспільства.

"Ми не зустрічаємося. Ми просто друзі…Таке враження, нібив школі ти опинилася голоюперед усім класом і на тебе всі дивляться", – зізналася акторка.

Алія Шокат зізналася, щоБред Пітт познайомив її зі своїми друзями, а їхні товариські стосунки лише покращилися. Попри те, що зараз актори не з'являються разом на публіці, вони чудово ладять й зберегли свою дружбу попри чутки в пресі.