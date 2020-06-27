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Акторка Алія Шокат спростувала чутки про роман з Бредом Піттом
Акторка Алія Шокат спростувала чутки про роман з Бредом Піттом

Акторка Алія Шокат спростувала чутки про роман з Бредом Піттом

Акторка Алія Шокат спростувала чутки про роман з Бредом Піттом
14:58 Сьогодні Телеграф 24tv.ua instagram
Алія Шокат вже встигла отримати статус нової обраниці бажаного холостяка. Стосунки зі знаменитістю акторка наважилася прокоментувати для виданняVulture.

Американська акторка Алія Шокат, якій приписували роман з голлівудською зіркою Бредом Піттом, вперше наважилася прокоментувати їхні стосунки. Вона наголосила, що з колегою їх пов'язує лише дружба, а всі чутки в пресі назвала безконтрольним тиском з боку суспільства. Після розлучення з Анджеліною Джолі особисте життя Бреда Пітта стало приводом для обговорення у світовій пресі.

Пара потрапляла в об'єктив папараці ще минулого року. 56-річний Бред Пітт та 31-річнаАлія Шокат разом відвідували галереюWilding Cran в Лос-Анджелесі, виставуA play is a poem, разом вечеряли в місцевих ресторанах та були гостямиопериКаньє Веста Nebuchadnezzar.

 
 
 
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⚡️ 55-летнего Брэда Питта все чаще замечают в компании 30-летней актрисы Алии Шокат. В минувшие выходные пару видели на выставке в Лос-Анджелесе. Затем — за ужином в ресторане. А до этого, в сентябре, Брэд и Алия вместе посетили спектакль, после которого уехали на одном автомобиле. Как утверждают западные СМИ у пары роман. Стоит отметить, что Алия родилась в 1989 году в Калифорнии. Ее отец — иракский араб из Багдада (отсюда необычное имя Алия). А мама — наполовину норвежка, на четверть ирландка и на четверть итальянка. Самой знаменитой ее ролью является героиня Мэйби Фюнке из телесериала «Замедленное развитие», в котором Шокат снимается с 2005 года. #themoodnews #celebrity #bradpitt #couplegoals #angelinajolie #gossipgirl #gossip #брэдпитт

Публикация от THE MOOD (@themoodmagazine_)

Американська акторка та художниця відверто заявила, що з Бредом Піттом їх пов'язує лише дружба. На потужний суспільний резонанс під час спільних виходівАлія Шокат не розраховувала й була приголомшена такою увагою табезконтрольним тиском з боку суспільства.

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"Ми не зустрічаємося. Ми просто друзі…Таке враження, нібив школі ти опинилася голоюперед усім класом і на тебе всі дивляться", – зізналася акторка.

Алія Шокат зізналася, щоБред Пітт познайомив її зі своїми друзями, а їхні товариські стосунки лише покращилися. Попри те, що зараз актори не з'являються разом на публіці, вони чудово ладять й зберегли свою дружбу попри чутки в пресі.

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Все по темі:

Роман, Брэд Питт, Чутки, Алия Шокат.

Автор:

Телеграф
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