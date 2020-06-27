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Дмитро Черкасов герой "Холостяка-7", ледь не розлучився з дружиною після втрати дитини

Дмитро Черкасов герой "Холостяка-7", ледь не розлучився з дружиною після втрати дитини
16:09 Сьогодні Телеграф 24tv.ua instagram
Плавець та учасник 7 сезону реаліті-шоу "Холостяк" Дмитро Черкасов майже два роки одружений з дружиною Олександрою. Пара зізналася, що була за крок до розлучення. Їхній ідеальний союз тріщав по швах через втрату дитини, яка стала болісною травмою для батьків. Відвертими подробицями пара поділилася в інтерв'ю, яке з'явилося на ютуб-каналі "Прямой вопрос".

 Дмитро та Олександра втратили малюка восени 2019 року, коли матуся була на шостому тижні вагітності. Викидень повпливав на стосунки між коханими, які віддалилися одне від одного. Як подружжя пережило втрату дитини? Як зазначає Дмитро Черкасов, дружину "накривали" гормони і вона прагнула наодинці пережити спільне горе.

Чоловік з розумінням ставився до такої поведінки коханої й не хотів зайвий раз нагадувати про втрату дитини, проте, як з'ясувалося згодом, Олександрі насправді бракувало його поряд.

"Це була дуже важка криза у нашій родині. Ми майже розлучилися…У мене були істерики, я не контролювала себе: я кричала, плакала. Він не чіпав мене, а я сприйняла це як холод і байдужість", – зізналася Олександра.

Проте згодом пара все ж випалила свої емоції й думки, а після відвертої розмови усвідомлювала, що їхні стосунки не можуть мати продовження. Проте шлюб врятувало кохання та діти, яких подружжя виховує разом. Дружина героя проєкту "Холостяк" переконана, що пережите зробило їхній союз лише міцнішим.

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Варто зазначити, що пара виховує двох синів –трирічного Тіму від попереднього шлюбу жінки та півторарічного Марка від Дмитра Черкасова. Наразі вони не планують поповнення у родині й зробили перерву мінімум на 5 років. Олександра й досі говорить про втрату дитини зі сльозами на очах, проте зізнається, що мріє про дівчинку.

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Холостяк-7, Дмитро Черкасов.

Автор:

Телеграф
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