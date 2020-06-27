Співак Дзідзьо також долучився до кумедного челенджу у "FaceApp" (Фото)

Від такого експерименту виконавця неможливо втримати сміх. Дзідзьо обрав фото зі студійної зйомки, на якому позує в чорному атласному халаті з принтомкоролівських корон.
Артист спрямував свій проникливий погляд в камеру, поклавши руки в кишені. Якщо в тілі чоловіка він брутальний красень з бородою, то у тілі жінки –шатенка з волоссям середньої довжини, з тонкими вигнутими бровами та великими темними очима.
"Йо-йо-йой", –кумедно прокоментувавДзідзьо курйозне фото. Реакція мережі Всього за кілька годин фото наробило шуму в мережі й набрало майже 12 мільйонів лайків.
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Прихильники народного улюбленця не стримували своїх емоцій та навіть взялися визначати, на кого схожий музикант. Одні переконані, що він схожий на сестру Олесю, інші кажуть –на маму, а серед підписників знайшлися й ті, хто запевняє, що Дзідзьо в тілі жінки –копія дружини Юрія Ткача Вікторії.
На фото відреагували й зіркові колеги Дзідзьо. Ведучий Слава Дьомін пожартував, що співак схожий на Адель, а гуморист Юрій Ткач лаконічно написав: "Це істерика".