Співак Дзідзьо також долучився до кумедного челенджу у "FaceApp" (Фото)

Український актор та співак з Львівщини вкотре довів, що почуття гумору в нього на висоті. Дзідзьо піддався популярному тренду й змінив стать на своєму фото. Перед зовнішністю артиста в тілі жінки не встояли навіть зіркові колеги. Додаток FaceApp давно підкорив користувачів соціальних мереж по всьому світу, а перед спокусою побачити себе зі зміненим обличчям не встояли навіть зірки. Так, музикантДзідзьо показав на особистій сторінці в інстаграмі фото, на якому змінив стать на жіночу.

Від такого експерименту виконавця неможливо втримати сміх. Дзідзьо обрав фото зі студійної зйомки, на якому позує в чорному атласному халаті з принтомкоролівських корон.

Артист спрямував свій проникливий погляд в камеру, поклавши руки в кишені. Якщо в тілі чоловіка він брутальний красень з бородою, то у тілі жінки –шатенка з волоссям середньої довжини, з тонкими вигнутими бровами та великими темними очима.

"Йо-йо-йой", –кумедно прокоментувавДзідзьо курйозне фото. Реакція мережі Всього за кілька годин фото наробило шуму в мережі й набрало майже 12 мільйонів лайків.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Йо-йо-йой Публикация от DZIDZIO (@dzidzio) 27 Июн 2020 в 3:32 PDT

Прихильники народного улюбленця не стримували своїх емоцій та навіть взялися визначати, на кого схожий музикант. Одні переконані, що він схожий на сестру Олесю, інші кажуть –на маму, а серед підписників знайшлися й ті, хто запевняє, що Дзідзьо в тілі жінки –копія дружини Юрія Ткача Вікторії.

На фото відреагували й зіркові колеги Дзідзьо. Ведучий Слава Дьомін пожартував, що співак схожий на Адель, а гуморист Юрій Ткач лаконічно написав: "Це істерика".