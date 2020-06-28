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Настя Каменських привітала Потапа із новим званням

Настя Каменських привітала Потапа із новим званням
10:21 Сьогодні Телеграф nv.ua Фото: Twitter
У суботу, 27 червня, президент України присвоїв продюсеру і співаку Олексію Потапенку звання Заслужений артист України.

З нагоди Дня конституції України Володимир Зеленський присвоїв Олексію Потапенку, більш відомому як Потап, звання Заслужений артист України. Дружина музиканта співачка Настя Каменських привітала чоловіка із таких високим званням і визнанням.

«А мого генія сьогодні нагородили званням Заслужений артист України! Вітаю тебе моє сонечко! Ти заслуговуєш, як ніхто ️️️», — підписала Настя Каменських світлину, на якій вона ніжно обіймає чоловіка.

Фоловери Насті Каменських вітають Олексія Потапенко у коментарях до поста. І серед них Джамала і Юрій Горбунов, що написали: «Вітаю» і «Браво, Олексій».

Нагадаємо, 39-летний Олексій Потапенко, співак, продюсер, співзасновник продюсерської агенції MOZGI Entertaiment, що продюсує такі проекти як MOZGI, Время и Стекло (після 10 років на сцені проектоголосив про своє закриття), Michele Andrade, Ingrid, а також свого сольного проекту ПТП. Крім того Потап протягом п’яти сезонів є тренером вокального шоу Голос країни, що виходить на каналі 1+1.

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Свою музичну кар'єру Потап розпочав у складі колективу ВуЗВ (Вхід у змінному взутті) (2000 — 2006). У 2006 році він заснував популярний дует Потап і Настя, в якому виступав разом із Настею Каменських. В жовтні 2017 року гурт повідомив про закриття. У травні 2019 року пара розбурхала Мережу повідомленням, що вони одружуються.

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Настя Каменских, Потап, Президент України, Заслужений артист України.

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Телеграф
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