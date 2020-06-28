Судді проекту "Супермодель по-українськи" розірвали шлюб

Чергове зіркове подружжя в українському шоу-бізнесі так і не склалося. Фешн-фотограф Соня Плакидюк розійшлася з нареченим хореографом Річардом Горном. Чоловік освідчився коханій, проте зіграти весілля та створити сім'ю закоханим не судилося. Роман знаменитостей зародився на знімальному майданчку шоу "Супермодель по-українськи" 6 років тому.

Попри те, що Соня Плакидюк була заручена з іншим чоловіком, експерти проєкту зав'язали стосунки після кількох місяців спільної роботи.

Три роки тому епатажний Річард Горн освідчився обраниці, проте, як зізналася фотографиня для програми "Світське життя", укласти міцний союз з хореографом так і не вдалося. Соня Плакидюк оголосила, що її серце наразі вільне, а причини розриву зірка розкривати не стала.

Проте вона запевнила, що істинний привід для завершення стосунків вони з екскоханим зберігатимутьу таємниці. Судячи з її слів, кохання та пристрасть між ними не згасли, але навіть почуття не врятували те, що вони зРічардом планували майбутнє по-різному.

Вільна каса! Історія банальна: ми почали по-різному бачити своє майбутнє. Тут інколи не допомагає навіть найшаленіше кохання. Я знала, що усі почнуть вгадувати причину, але я переконую, не вгадає ніхто, – пояснила СоняПлакидюкю.

Варто зазначити, що наприкінці 2018 року СоняПлакидюк таРічард Горн відклали заплановане весілля. Тоді фотографиня зізнавалася, що на організацію весілля пара не має часу. Наречена вже знала, якою повинна бути її ідеальна церемонія, проте довірити комусь своє торжество так і не наважилась.