Кейт Міддлтон продемонструвала ідеальний літній образ (Фото)

Герцогиня Кембриджська вже з'являлась на публіці після тривалої ізоляції. Під час другого виходу Кейт Міддлтон відвідала дитячий госпіс в Норфолку, де власноруч посадила соняшник. Для благодійної ініціативи вона обрала сукню довжини міді з квітковим принтом. Королівська родина суворо дотримувалася режиму ізоляції й лише після послаблення карантинних обмежень поступово повертається до звичного ритму життя.
До закладу герцогиняКембриджська завітала з великим соняшникому у руках. Рослину вона висадила в медичному центрі, як пам'ять про 9-річного хлопчика, який нещодавно помер від рідкісної хвороби. Кейт Міддлтон також допомогла висадити й інші квіти, які прикрасили тереторію госпісу.
Представниця королівської родини зізналася, що турбота, яку вона відчула від працівників центру до маленьких пацієнтів, викликає у неї захват і надихає.
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This #ChildrensHospiceWeek The Duchess of Cambridge, Royal Patron of @eachhospices since 2012, joined families to plant a garden for The Nook, one of EACH’s purpose-built hospices. Using plants bought during her visit to Fakenham Garden Centre last week, The Duchess worked alongside an EACH volunteer gardener and a family to plant a garden that will provide enjoyment for children and families. Throughout the pandemic EACH has continued to deliver end of life and emergency crisis care as well as bereavement support. Marking the end of Children’s Hospice Week, The Duchess also met with staff from EACH’s care and facilities teams to thank them for the incredible work that they do. Organised by the UK charity Together for Short Lives, Children’s Hospice Week 2020 celebrates and raise vital funds for the UK’s 54 children’s hospices — visit @togetherforshortlives to find out more.
ОбразКейт Міддлтон Для благодійного виходу герцогиняКембриджська обрала легку сукню вільного крою лілового кольору з квітковим принтом. Таке вбрання довжини міді з рукавами-ліхтариками – справжній тренд цього літнього сезону.
Ніжний образКейт Міддлтон доповнила замшевими босоніжками нюдового кольору на танкетці. Легка укладка та лаконічні прикраси –золоті сережки й родинний перстень –виглядали приголомшливо у поєднанні зі свіжим стильнимlook.