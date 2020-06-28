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Неділя, 28.06.2020
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Надя Дорофєєва опублікувала гаряче фото з чоловіком (Фото)
Надя Дорофєєва опублікувала гаряче фото з чоловіком (Фото)

Надя Дорофєєва опублікувала гаряче фото з чоловіком (Фото)

Надя Дорофєєва опублікувала гаряче фото з чоловіком (Фото)
21:35 Сьогодні Телеграф 24tv.ua instagram
Між Надею Дорофєєвою та Дантесом вирує справжня пристрасть, яку неможливо не помітити на спільних фото. Співачка разом з чоловіком влаштувала зйомку на яхті, для якої обрала відвертий купальник. У розпал літнього сезону зірки одне за одним вирушають на відпочинок, який через пандемію коронавірусу обмежується лише Україною. Ексучасниця гурту "Время и стекло" Надя Дорофєєва влаштувала канікули в сонячній Одесі, чим вже встигла поділитися на особистій сторінці в інстаграмі.

 Релаксує та насолоджується морем співачка у компанії друзів та чоловіка Володимира Дантеса, з яким спокусливо позувала перед спалахом камери на розкішній яхті. Образ НадіДорофєєвої Для відпочинку зірка обрала суцільний яскраво-рожевий купальник.

Пляжний образ не лише сексуально підкреслював її бездоганні форми –тендітну талію та апетитні груди, а й дозволив засвітити стегна та сідниці. Лише одним фото НадяДорофєєва довела, що впродовж карантину працювала над собою.

 
 
 
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Идеальная Одесса @vladimirdantes

Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

Її літній look завершили стильні прозорі окуляри та численні ланцюжки на шиї. Для кадру вона сіла на палубі яхти за чоловіком, який пригорнув її підтягнуті ніжки.

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Дантес позував у білій сорочці та сонцезахисних окулярах. Спокусливості фото додав бурхливий вітер, який романтично скуйовдив волосся подружжя.

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Все по темі:

Look, Володимир Дантес, Надя Дорофєєва.

Автор:

Телеграф
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