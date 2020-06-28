Надя Дорофєєва опублікувала гаряче фото з чоловіком (Фото)

Релаксує та насолоджується морем співачка у компанії друзів та чоловіка Володимира Дантеса, з яким спокусливо позувала перед спалахом камери на розкішній яхті. Образ НадіДорофєєвої Для відпочинку зірка обрала суцільний яскраво-рожевий купальник.
Пляжний образ не лише сексуально підкреслював її бездоганні форми –тендітну талію та апетитні груди, а й дозволив засвітити стегна та сідниці. Лише одним фото НадяДорофєєва довела, що впродовж карантину працювала над собою.
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Її літній look завершили стильні прозорі окуляри та численні ланцюжки на шиї. Для кадру вона сіла на палубі яхти за чоловіком, який пригорнув її підтягнуті ніжки.
Дантес позував у білій сорочці та сонцезахисних окулярах. Спокусливості фото додав бурхливий вітер, який романтично скуйовдив волосся подружжя.