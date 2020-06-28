Надя Дорофєєва опублікувала гаряче фото з чоловіком (Фото)

Між Надею Дорофєєвою та Дантесом вирує справжня пристрасть, яку неможливо не помітити на спільних фото. Співачка разом з чоловіком влаштувала зйомку на яхті, для якої обрала відвертий купальник. У розпал літнього сезону зірки одне за одним вирушають на відпочинок, який через пандемію коронавірусу обмежується лише Україною. Ексучасниця гурту "Время и стекло" Надя Дорофєєва влаштувала канікули в сонячній Одесі, чим вже встигла поділитися на особистій сторінці в інстаграмі.

Релаксує та насолоджується морем співачка у компанії друзів та чоловіка Володимира Дантеса, з яким спокусливо позувала перед спалахом камери на розкішній яхті. Образ НадіДорофєєвої Для відпочинку зірка обрала суцільний яскраво-рожевий купальник.

Пляжний образ не лише сексуально підкреслював її бездоганні форми –тендітну талію та апетитні груди, а й дозволив засвітити стегна та сідниці. Лише одним фото НадяДорофєєва довела, що впродовж карантину працювала над собою.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Идеальная Одесса @vladimirdantes Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) 27 Июн 2020 в 12:33 PDT

Її літній look завершили стильні прозорі окуляри та численні ланцюжки на шиї. Для кадру вона сіла на палубі яхти за чоловіком, який пригорнув її підтягнуті ніжки.

Дантес позував у білій сорочці та сонцезахисних окулярах. Спокусливості фото додав бурхливий вітер, який романтично скуйовдив волосся подружжя.