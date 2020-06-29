Джорджина Родрігес продемонструвала велике кільце з діамантом на відпочинку

Світ поступово починає повертатися до звичного ритму життя після карантину.
Футболісти - не виняток.
Після декількох місяців самоізоляції гравці дозволяють собі трохи приємних дрібниць.
Особливо якщо є можливість відправитися в круїз на власній яхті.
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Grande es aquel que para brillar no necesita apagar la luz de otros #love #goodvibes
Саме так вчинив Кріштіану Роналду зі своєю дівчиною.
Пара відмінно провела час, а Джорджина Родрігес не упустила можливість підірвати соціальні мережі.
Красуня продемонструвала на відпочинку не тільки пишні форми, а й масивне кільце з діамантом.
Це породило нову хвилю чуток про заручини пари.
Здається, молодим людям подобатися розбурхувати громадськість.