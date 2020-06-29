Джорджина Родрігес продемонструвала велике кільце з діамантом на відпочинку

Новий виток у відносинах?

Світ поступово починає повертатися до звичного ритму життя після карантину.

Футболісти - не виняток.

Після декількох місяців самоізоляції гравці дозволяють собі трохи приємних дрібниць.

Особливо якщо є можливість відправитися в круїз на власній яхті.

Саме так вчинив Кріштіану Роналду зі своєю дівчиною.

Пара відмінно провела час, а Джорджина Родрігес не упустила можливість підірвати соціальні мережі.

Красуня продемонструвала на відпочинку не тільки пишні форми, а й масивне кільце з діамантом.

Це породило нову хвилю чуток про заручини пари.

Здається, молодим людям подобатися розбурхувати громадськість.