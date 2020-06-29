Рок-гурт The Rolling Stones погрожує судом Дональду Трампу

Легендарний британський рок-гурт The Rolling Stones планує подати судовий позов на президента Дональда Трампа. Причиною цього є несанкціоноване використання пісень колективу під час виборчої кампанії Трампа в США. Про таке рішення гурт повідомив на офіційній сторінці у твіттері. Юристи музикантів вже готують відповідні документи для того, щоб припинити використання авторських композицій під час виборчої кампаніїТрампа.

Юристи співпрацюють ізBMI– організацією, яка захищає авторські права музикантів. Відомо, до 21 червня американський президент, незважаючи на пандемію коронавірусу, провів зустріч з виборцями в Талсі, штат Оклахома.

Саме під час її закриття пролунала пісня 1969 рокуYou Can't Always Get What You Want ("Ти не можеш завжди отримати те, що хочеш").

The Rolling Stones вже повідомила Трампа про порушення авторських прав, адже він несанкціоновано використовував композицію гурту.

BMI warns Donald Trump Campaign to stop playing Rolling Stones songs: https://t.co/DWZ26dCglg — The Rolling Stones (@RollingStones) June 27, 2020

Якщо глава США проігноруєце повідомлення, то музиканти будуть вимушені подати проти нього судовий позов. Зазначимо, ДональдТрамп неодноразово використовував хітYou Can't Always Get What You Want під час виборчих кампаній.

Також трек лунав після його переможної промови у 2016 році. Проте колективThe Rolling Stones не раз заявляв, що не підтримує Трампа, і просив припинити використання авторських композицій під час своїх виборчих кампаній.