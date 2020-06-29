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Меган Маркл і принц Гаррі влаштували бойкот мережі Facebook

Меган Маркл і принц Гаррі влаштували бойкот мережі Facebook
13:58 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter
Меган і Гаррі продовжують відстоювати справедливість і рівність.

Меган Маркл і принц Гаррі слідом за великими американськими компаніями прийняли рішення бойкотувати соціальну мережу Facebook до тих пір, поки не почнуть блокувати всі расистські висловлювання.

Про це інформує видання "Daily Mail".

Подружня пара підтримує компанію #StopHateForProfit, яка закликає великі корпорації знімати свою рекламу з Facebook, поки гігант соціальних мереж не почне вживати заходи, щоб зупинити поширення расизму.

Балтиморська організація цивільних прав, заснована в 1909 році, подякувала Меган Маркл та Гаррі за підтримку і за спрагу відстоювати справедливість та рівність.

Раніше понад сто компаній, включаючи Unilever, Dove, Honda і Ben & Jerry's призупинили свою рекламу в соцмережі Facebook. Трохи пізніше до них приєдналася Coca-Cola.

Глава Facebook Марк Цукерберг, своєю чергою, пообіцяв, що фірма внесе зміни в свою політику і заборонить відповідні висловлювання в рекламі, розміщеній у соцмережі.

У Меган Маркл та принца Гаррі не вдалося почати свою справу в США

До речі, появу расизму пов'язують з епохою географічних відкриттів європейців. На той момент для виправдання колонізаційної політики, що часто супроводжувася знищенням або поневоленням місцевих жителів, формувалися теорії про неповноцінність деяких народів.

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Все по темі:

Facebook, Меган Маркл, Принц Гаррі, #StopHateForProfit.

Автор:

Телеграф
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