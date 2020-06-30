Оля Полякова вперше показала чоловіка (Фото)

Оскільки зірка вкрай рідко ділиться світлинами коханого, то ця публікація розбурхала мережу та викликала активні обговорення серед прихильників виконавиці. Вони також долучилися до привітань Вадима.
На кадрі Поляков зображений на тлі блакитного моря та безхмарного неба. Він сидить на яхті із собачкою на руках. Вадим одягнений у білу шапку та синю футболку. Доповнив образ сонцезахисними окулярами із чорними лінзами.
Переглянути цей допис в Instagram
Это фото так отражает тебя, по виду свирепый , но добрый внутри) сильный но маягкий, твёрдый решительный, но уступчивый, когда дело касается твоих девочек! Как все эти качества уживаются в тебе так гармонично, что жить с тобой одно удовольствие?) Нам тепло и безопасно, мы окружены заботой и вниманием, любовью и комплиментами! И если девочки выбирают мужей , похожих на отца, то им несказанно повезёт, хотя таких ведь больше нет))) будь главное здоров и полон сил! Скачи на своих конях, играй в теннис, занимайся любимым делом ,плавай в заливе и люби нас! А мы рядом! с днём рождения!
Оля адресувала коханому теплі та зворушливі слова:
"Це фото відображає тебе так: на вигляд лютий, але добрий всередині. Сильний, але м'який, рішучий, але поступливий, коли справа стосується твоїх дівчаток! Як всі ці якості уживаються в тобі так гармонійно, що жити з тобою – лише задоволення? Нам тепло і безпечно, ми оточені турботою та увагою, любов'ю і компліментами! І якщо дівчата обирають чоловіків, схожих на батька, то їм неймовірно пощастить. Хоча, таких, як ти, більше немає. Головне – будь здоровим і повним сил! Скачи на своїх конях, грай в теніс, займайся улюбленою справою, плавай в затоці і люби нас! А ми поруч! З днем народження!".
Нагадаємо, в минулому році Оля і Вадим Полякови відзначили 15-річчя з дня весілля. Вони розписалися в 2004 році. Пара виховує двох дочок - 15-річну Марію і 9-річну Алісу.