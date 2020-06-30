Оля Полякова вперше показала чоловіка (Фото)

Українська співачка Оля Полякова тримає особисте життя подалі від сторонніх очей. У мережі з'являються її фото з доньками, проте світлин з чоловіком є дуже мало. З нагоди дня народження коханого зірка вирішила поділитися із шанувальниками його рідкісним знімком. У понеділок, 29 червня, свій день народження відсвяткував чоловік співачки Олі Полякової - Вадим Поляков. Співачка поділилася його фото в Instagram і написала багато теплих слів, вітаючи його зі святом. А фани Полякової дізналися з її привітання дуже багато цікавого з особистого життя співачки, яка, при всій своїй відкритості, все ж тримає особисте життя в таємниці.

Оскільки зірка вкрай рідко ділиться світлинами коханого, то ця публікація розбурхала мережу та викликала активні обговорення серед прихильників виконавиці. Вони також долучилися до привітань Вадима.

На кадрі Поляков зображений на тлі блакитного моря та безхмарного неба. Він сидить на яхті із собачкою на руках. Вадим одягнений у білу шапку та синю футболку. Доповнив образ сонцезахисними окулярами із чорними лінзами.

Оля адресувала коханому теплі та зворушливі слова:

"Це фото відображає тебе так: на вигляд лютий, але добрий всередині. Сильний, але м'який, рішучий, але поступливий, коли справа стосується твоїх дівчаток! Як всі ці якості уживаються в тобі так гармонійно, що жити з тобою – лише задоволення? Нам тепло і безпечно, ми оточені турботою та увагою, любов'ю і компліментами! І якщо дівчата обирають чоловіків, схожих на батька, то їм неймовірно пощастить. Хоча, таких, як ти, більше немає. Головне – будь здоровим і повним сил! Скачи на своїх конях, грай в теніс, займайся улюбленою справою, плавай в затоці і люби нас! А ми поруч! З днем народження!".

Нагадаємо, в минулому році Оля і Вадим Полякови відзначили 15-річчя з дня весілля. Вони розписалися в 2004 році. Пара виховує двох дочок - 15-річну Марію і 9-річну Алісу.