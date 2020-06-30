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Репер Dr. Dre розлучається з дружиною після 24 років шлюбу

Репер Dr. Dre розлучається з дружиною після 24 років шлюбу
12:33 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter
Американський репер та продюсер Андре Ромелл Янг, який відомий під псевдонімом Dr. Dre, приголомшив прихильників новиною. Артист заявив, що розлучається з дружиною, з якою прожив у шлюбі 24 роки.

Така інформація з'явилася на сторінках видання TMZ. У матеріалі йдеться про те, що на розлучення подала обраниця Dr. Dre, фуд-фотографиня Ніколь Янг.

Жінка не повідомила, чому проявила бажання розлучитися із чоловіком. У західних ЗМІ пишуть, що експодружжя за час 24-річного спільного життя має збереження у розмірі 800 мільйонів доларів. Відомо, що Андре та Ніколь не підписували шлюбного договору, тому тепер їхнє майно ділитиме суд. Інші деталі розриву однієї із найміцніших пар Голлівуду наразі невідомі. 

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Зазначимо, Dr. Dre та Ніколь Янг одружилися 25 травня 1996 року. У пари є двоє дітей: син Труф, який народився у 1997 році, та донька Трулі, яка з'явилася на світ у 2001 році. Оскільки обоє дітей уже досягли повноліття, то проблем у цьому питання під час шлюборозлучного процесу не виникатиме.

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Все по темі:

Dr. Dre, Андре Ромелль Янг, Розлучення, Ніколь Янг.

Автор:

Телеграф
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