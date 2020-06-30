В ОП повідомили про стан здоров'я першої леді

Дружина Президента України Олена Зеленська продовжує лікування від коронавірусної хвороби COVID-19. Проте перша леді почувається краще та поступово одужує. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ОП.

“Олена Зеленська продовжує лікування від COVID-19 та спричиненої ним двобічної полісегментарної пневмонії у стаціонарному відділенні київської лікарні. Перша леді почувається краще та поступово одужує, але все ще продовжує антибактеріальну терапію та перебуває в ізоляції під наглядом лікарів”, — йдеться в повідомленні.

Раніше в Офісі Президента повідомили про деталі процесу лікування Олени Зеленської від COVID-19.

Нагадаємо, що хвору на COVID-19 Олену Зеленську госпіталізовано з двобічною пневмонією.

Додамо, що 12 червня Володимир Зеленський перейшов на особливий режим роботи у зв’язку з виявленням COVID-19 у його дружини Олени, а 26 червня сплинув 14-й день його самоізоляції.