Переможниця "Холостяк 10" про шоу: Це для сильних людей

Переможниця десятого сезону шоу Холостяк, гімнастка Даша Ульянова висловилася про участь в проекті.
Дівчина відповіла хейтерам на своїй сторінці в Instagram, розповівши про закулісні події шоу.
Зокрема, Ульянова назвала шоу Холостяк "серіалом на реальних подіях".
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«А, ну, конечно, пришла на Холостяк и теперь сидишь на всём готовом», «Ну а что Даша, покрутилась перед камерой, села на свои шпагаты и теперь популярная», «Губы свои показала и теперь все её знают»... ⠀ Я вот в недоумении, друзья, почему всем кажется, что участие в такого рода проекте, как Холостяк, это так просто и легко. Если каждый может стать его участником, а после этого мега-популярным, то почему не каждый желающий стал??? ⠀ Холостяк - это для сильных людей, готовых сквозь сложный тернистый пусть идти к своей любви. Сколько конфликтов, недосыпаний, непониманий, стрессов, разочарований и боли испытывают многие участницы. ⠀ А сколько девушек одним неосторожным словом или необдуманным поступком опозорились на всю страну. И если это не их личный план великого чёрного пиара, то выглядит весьма печально. ⠀ Холостяк - это сериал на реальных событиях, это живой дневник жизней многих людей. Здесь важно идти достойно и только такие люди в последствии нравятся аудитории и собирают «своих людей». #вашадаша и спасибо моим
Також вона заявила, що брати участь в проекті не так просто, як здається на перший погляд:
"Я ось дивуюсь, друзі, чому всім здається, що участь в такого роду проекті, як Холостяк, це так просто і легко. Якщо кожен може стати його учасником, а після цього мега-популярним, то чому не кожен бажаючий став? Холостяк - це для сильних людей, готових крізь складний тернистий шлях йти до своєї любові. Скільки конфліктів, недосипання, нерозуміння, стресів, розчарувань і болю відчувають багато учасниць. Холостяк - це серіал на реальних подіях, це живий щоденник життя багатьох людей.
А скільки дівчат одним необережним словом або необдуманим вчинком зганьбилися на всю країну. І якщо це не їх особистий план великого чорного піару, то виглядає досить сумно", - написала вона.