Переможниця "Холостяк 10" про шоу: Це для сильних людей

Дівчина, яка підкорила серце Макса Михайлюка на шоу "Холостяк" Даша Ульянова розповіла про складнощі участі в проекті. .

Переможниця десятого сезону шоу Холостяк, гімнастка Даша Ульянова висловилася про участь в проекті.

Дівчина відповіла хейтерам на своїй сторінці в Instagram, розповівши про закулісні події шоу.

Зокрема, Ульянова назвала шоу Холостяк "серіалом на реальних подіях".

Також вона заявила, що брати участь в проекті не так просто, як здається на перший погляд:

"Я ось дивуюсь, друзі, чому всім здається, що участь в такого роду проекті, як Холостяк, це так просто і легко. Якщо кожен може стати його учасником, а після цього мега-популярним, то чому не кожен бажаючий став? Холостяк - це для сильних людей, готових крізь складний тернистий шлях йти до своєї любові. Скільки конфліктів, недосипання, нерозуміння, стресів, розчарувань і болю відчувають багато учасниць. Холостяк - це серіал на реальних подіях, це живий щоденник життя багатьох людей.

А скільки дівчат одним необережним словом або необдуманим вчинком зганьбилися на всю країну. І якщо це не їх особистий план великого чорного піару, то виглядає досить сумно", - написала вона.