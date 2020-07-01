Скачать
Середа, 01.07.2020
В Україні зменшився приріст COVID-19, за добу - 664 нових випадки
В Україні зменшився приріст COVID-19, за добу - 664 нових випадки
Відпочинок за кордоном: у які країни можуть потрапити українці
Відпочинок за кордоном: у які країни можуть потрапити українці
Найкращий бомбардир в історії: Мессі забив 700-й гол у кар’єрі
Мессі забив 700-й гол у кар’єрі
Подвійне щастя: всесвітньо відома співачка Sia стала бабусею
Подвійне щастя: всесвітньо відома співачка Sia стала бабусею

Переможниця "Холостяк 10" про шоу: Це для сильних людей

Переможниця "Холостяк 10" про шоу: Це для сильних людей
11:05 Сьогодні Телеграф nv.ua Фото: Instagram
Дівчина, яка підкорила серце Макса Михайлюка на шоу "Холостяк" Даша Ульянова розповіла про складнощі участі в проекті. .

Переможниця десятого сезону шоу Холостяк, гімнастка Даша Ульянова висловилася про участь в проекті.

Дівчина відповіла хейтерам на своїй сторінці в Instagram, розповівши про закулісні події шоу.

Зокрема, Ульянова назвала шоу Холостяк "серіалом на реальних подіях".

 
 
 
Переглянути цей допис в Instagram

«А, ну, конечно, пришла на Холостяк и теперь сидишь на всём готовом», «Ну а что Даша, покрутилась перед камерой, села на свои шпагаты и теперь популярная», «Губы свои показала и теперь все её знают»... ⠀ Я вот в недоумении, друзья, почему всем кажется, что участие в такого рода проекте, как Холостяк, это так просто и легко. Если каждый может стать его участником, а после этого мега-популярным, то почему не каждый желающий стал??? ⠀ Холостяк - это для сильных людей, готовых сквозь сложный тернистый пусть идти к своей любви. Сколько конфликтов, недосыпаний, непониманий, стрессов, разочарований и боли испытывают многие участницы. ⠀ А сколько девушек одним неосторожным словом или необдуманным поступком опозорились на всю страну. И если это не их личный план великого чёрного пиара, то выглядит весьма печально. ⠀ Холостяк - это сериал на реальных событиях, это живой дневник жизней многих людей. Здесь важно идти достойно и только такие люди в последствии нравятся аудитории и собирают «своих людей». #вашадаша и спасибо моим

Допис, поширений Dasha Ulyanova (@dasha_ulyanovaa)

Оля Полякова вперше показала чоловіка (Фото)

Також вона заявила, що брати участь в проекті не так просто, як здається на перший погляд:

"Я ось дивуюсь, друзі, чому всім здається, що участь в такого роду проекті, як Холостяк, це так просто і легко. Якщо кожен може стати його учасником, а після цього мега-популярним, то чому не кожен бажаючий став? Холостяк - це для сильних людей, готових крізь складний тернистий шлях йти до своєї любові. Скільки конфліктів, недосипання, нерозуміння, стресів, розчарувань і болю відчувають багато учасниць. Холостяк - це серіал на реальних подіях, це живий щоденник життя багатьох людей.

А скільки дівчат одним необережним словом або необдуманим вчинком зганьбилися на всю країну. І якщо це не їх особистий план великого чорного піару, то виглядає досить сумно", - написала вона.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Холостяк, Холостяк 10, Макс Михайлюк, Даша Ульянова.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Серхіо Бускетс про нічию з Атлетіко: Дали дуже велику фору Реалу
02 Huawei оголосили загрозою національній безпеці США
03 Список країн, куди можна полетіти на відпочинок
04 Є можливість, що в Україні закриють курорти через коронавірус
05 Ще жодне століття не обійшлося без пандемії - експерти
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Українці відсьогодні можуть самостійно обирати постачальника газу
Українці відсьогодні можуть самостійно обирати постачальника газу
Нафтогаз сплатив у бюджет рекордну суму дивідендів
Нафтогаз сплатив у бюджет рекордну суму дивідендів
В Україні відзначають День архітектури
В Україні відзначають День архітектури
Вже п'ять країн відкрили кордони для українських туристів
Вже п'ять країн відкрили кордони для українських туристів
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся