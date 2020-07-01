Стало відомо, скільки виплатять сексуальним жертвам Харві Вайнштейна

Кінопродюсер домагався жінок і дискримінував їх. Про це йдеться на сайті генерального прокурора штату Нью-Йорк Летиції Джеймс.

Американський кінопродюсер Харві Вайнштейн сексуально домагався жінок і дискримінував їх.

Зараз голлівудська зірка вже відбуває покарання у в'язниці. Його присудили до 23 років позбавлення волі. При цьому його жертви також повинні отримати 19 мільйонів доларів компенсації.

"Харві Вайнштейн і The Weinstein Company підвели своїх співробітників. Після всіх переслідувань, погроз та дискримінації ці постраждалі нарешті отримують певну справедливість. Понад два роки мій офіс невпинно боровся за справедливість по відношенню до жінок, життя яких було порушено Харві. Ця угода - перемога для кожної жінки, яка піддалася сексуальному домаганню, дискримінації, залякуванню або переслідуванню з боку свого роботодавця. Я дякую сміливим жінкам, які поділилися своїми історіями з моїм офісом. Я назавжди збережу їх історії у своєму серці і ніколи не перестану боротися за право кожної людини мати можливість працювати без утисків", - заявила генпрокурор.