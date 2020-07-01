Кайлі Дженнер опублікувала спокусливе фото в сексі-боді

Американська модель Кайлі Дженнер опублікувала в Instagram фотографію, на якій вона позує у відвертому боді.
На знімку Кайлі постала в образі спокусниці. Дівчина одягла боді тілесного кольору, яке зроблено з сітки. Також воно прикрашене камінням. Варто зазначити, що такий фасон вигідно підкреслив груди Дженнер і підняв їх. Таким чином її форми здаються ще пишнішими. За кілька годин таке відверте фото набрало майже 9 мільйонів лайків.
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Нагадаємо, що раніше Дженнер приголомшила фоловерів відвертим фото.