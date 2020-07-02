"Люблю тебе більше життя": MONATIK зворушливо привітав дружину з 5-ю річницею весілля

Рівно п'ять років тому MONATIK (Дмитро Монатік) та Ірина Демічева створили сім'ю. У річницю весілля подружжя привітали один одного в соцмережах, залишивши зворушливе послання.
Артист опублікував зворушливий допис, який доповнив фантастичним фото. Замість спільного кадру він показав оригінальні статуетки, які стали ляльковими копіями його та дружини Ірини під час спільного виходу на британській премії Brit Awards.
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Сегодня V лет нашему законному союзу с моей восхитительной I.V., а уж незаконному сколько... ))) Как и в первый день смотрим вверх, мечтаем ещё мощнее... как и в первый день люблю Тебя больше жизни, моя @irinamonatik Как и в первый день, благодарю за эти чувства, эмоции и крылья! А за пацанов, наших, боготворю и фанатею!!! #IV #СЛюбовьюИРитмом #Вечность
"Сьогодні V років нашому законному союзу з моєю чудовою I.V., а вже незаконному скільки ... Як і в перший день дивимося вгору, мріємо ще потужніше ... як і в перший день люблю тебе більше життя, моя Ірина. Як і в перший день, дякую за ці почуття, емоції і крила! А за пацанів, наших, обожнюю і фанатію", - написав MONATIK.
Дружина музиканта також не стала стримувати емоцій в цей день.
Ірина опублікувала серію неймовірно зворушливих роликів під хіт Монатіка Сильно, в яких зібрані фрагменти з різних весіль в момент, коли чоловіки не можуть стримати сліз.
«У річницю нашого весілля щиро бажаю кожній дівчині зустріти свого Чоловіка, який настільки #сильно буде любити Вас, як на цьому відео», - написала вона в підписі до відео.