"Люблю тебе більше життя": MONATIK зворушливо привітав дружину з 5-ю річницею весілля

Успішний мультиартист лише нещодавно наважився розкрити деталі свого шлюбу з Іриною Демічевою. Цьогоріч подружжя святкує 5 річницю шлюбу й публічно привітало одне одного зі знаковим днем. Монатік показав подарунки, які пара підготувала з нагоди свята.

Рівно п'ять років тому MONATIK (Дмитро Монатік) та Ірина Демічева створили сім'ю. У річницю весілля подружжя привітали один одного в соцмережах, залишивши зворушливе послання.

Артист опублікував зворушливий допис, який доповнив фантастичним фото. Замість спільного кадру він показав оригінальні статуетки, які стали ляльковими копіями його та дружини Ірини під час спільного виходу на британській премії Brit Awards.

"Сьогодні V років нашому законному союзу з моєю чудовою I.V., а вже незаконному скільки ... Як і в перший день дивимося вгору, мріємо ще потужніше ... як і в перший день люблю тебе більше життя, моя Ірина. Як і в перший день, дякую за ці почуття, емоції і крила! А за пацанів, наших, обожнюю і фанатію", - написав MONATIK.

Дружина музиканта також не стала стримувати емоцій в цей день.

Ірина опублікувала серію неймовірно зворушливих роликів під хіт Монатіка Сильно, в яких зібрані фрагменти з різних весіль в момент, коли чоловіки не можуть стримати сліз.

«У річницю нашого весілля щиро бажаю кожній дівчині зустріти свого Чоловіка, який настільки #сильно буде любити Вас, як на цьому відео», - написала вона в підписі до відео.