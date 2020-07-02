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Стильний look: Катя Осадча показала, з чим носити м'ятні штани (Фото)

Стильний look: Катя Осадча показала, з чим носити м'ятні штани (Фото)
16:06 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram
Українська телеведуча Катя Осадча не соромиться поставати перед камерою без макіяжу. Також зірка знає, як виглядати стильно будь-де та будь-коли. Вона поділилася яскравими світлинами з відпочинку.

На особистій сторінці в інстаграмі Катя вкотре опублікувала фото, на яких показала свій look of the day. Для відпочинку за містом знаменитість обрала зручний одяг, який гармоніймо поєднався із навколишньою атмосферою.

Ледь не щодня телеведуча демонструє шанувальникам свої аутфіти. Для зйомок вона обирає переважно вишукані образи, а от для прогулянок чи відпочинку надає перевагу більш зручному та простому одягу.

Судячи з геологації, Катя провела чудовий вечір у Київській області. Вона позувала на дерев'яній гойдалці на тлі хвойних дерев. На обличчі зірки незмінно сяяла усмішка, що зробила світлини ще більш яскравими та позитивними.

 
 
 
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Літо, не поспішай :)

Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha)

Осадча постала перед камерою у стильних штанах м'ятного кольору та майці. Поєднала такий look із білим взуттям. Волосся ведуча зібрала у зачіску ззаду і прикрасила з одного боку білою шпилькою. Катя вирішила не робити макіяж та показала природну красу.

Катя Осадча вразила своєю стрункістю, позуючи на яхті (Фото)

Оскільки третина літа вже поазду, то у публікації Катя закликала цю чудову пору не поспішати, щоб можна було сповна насолодитися сонячними днями.

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Катя Осадча, Телеведуча.

Автор:

Телеграф
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