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В авто і в прозорому вбранні: Катерина Кухар поділилась чуттєвим відео

В авто і в прозорому вбранні: Катерина Кухар поділилась чуттєвим відео
20:18 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: instagram Катерини Кухар
Українська прима-балерина, суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар позувала в автомобілі під сучасну композицію. Зірка вирішила поділитися роликом із фоловерами та продемонструвати свій романтичний образ.

Катерина Кухар оприлюднила чуттєве відео на особистій сторінці в інстаграмі. Вона одразу заполонила фоловерів, які зазначають, що жінка виглядає неперевершено.

Прима-балера продемонструвала ніжний та, водночас, пристрасний образ. Катерина зображена у прозорому білому вбранні, яке прикрашене паєтками. Під ним бачимо білий бюстгальтер. Доповнила романтичний look елегантними довгими сережками та каблучкою з бахромою. Волосся знаменитість вклала рівно і його звабливо розвівав вітер. На обличчі зірка зробила макіяж із чорними стрілками на повіках та персиковою помадою на губах.

 
 
 
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Публикация от Ekaterina Kukhar (@ekaterinakukhar_official)

У дописі під відео Кухар написала такі слова: "…Логіка приведе вас від пункту А до пункту Б. Фантазія доставить куди завгодно...".

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Ролик, знятий під сучасну популярну пісню, за день набрав майже 70 тися переглядів та сотні коментарів. Прихильники у коментарях висловлюють захоплення та кажуть, що танцівниця виглядає неймовірно красиво, вона ніжна та спокуслива.

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Все по темі:

Катерина Кухар.

Автор:

Телеграф
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