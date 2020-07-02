В авто і в прозорому вбранні: Катерина Кухар поділилась чуттєвим відео

Українська прима-балерина, суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар позувала в автомобілі під сучасну композицію. Зірка вирішила поділитися роликом із фоловерами та продемонструвати свій романтичний образ.

Катерина Кухар оприлюднила чуттєве відео на особистій сторінці в інстаграмі. Вона одразу заполонила фоловерів, які зазначають, що жінка виглядає неперевершено.

Прима-балера продемонструвала ніжний та, водночас, пристрасний образ. Катерина зображена у прозорому білому вбранні, яке прикрашене паєтками. Під ним бачимо білий бюстгальтер. Доповнила романтичний look елегантними довгими сережками та каблучкою з бахромою. Волосся знаменитість вклала рівно і його звабливо розвівав вітер. На обличчі зірка зробила макіяж із чорними стрілками на повіках та персиковою помадою на губах.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ekaterina Kukhar (@ekaterinakukhar_official) 30 Июн 2020 в 10:21 PDT

У дописі під відео Кухар написала такі слова: "…Логіка приведе вас від пункту А до пункту Б. Фантазія доставить куди завгодно...".

Ролик, знятий під сучасну популярну пісню, за день набрав майже 70 тися переглядів та сотні коментарів. Прихильники у коментарях висловлюють захоплення та кажуть, що танцівниця виглядає неймовірно красиво, вона ніжна та спокуслива.