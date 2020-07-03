Анджеліна Джолі на шопінгу в Лос-Анджелесі (Фото)

Анджеліна Джолі рідко стає героїнею модних порталів: актриса не веде свій блог і не прагне показати світу свої новинки. Але коли папараці ловлять її за прогулянками, шанувальники не можуть надивитися. 45-річна зірка вміє скласти ансамбль, підкресливши переваги своєї фігури і природну чарівність. Нове підтвердження того – вихід зірки за покупками, який вона зробила на днях.

Папараці зафіксували 45-річну Анджеліну та 11-річну Вів'єн в районі Лос-Феліс. Зіркова матуся та її донька під час шопінгу відвідали декілька магазинів. Зокрема, вони були у зоомагазині, де зробили покупки для домашніх тварин. Кадри, на яких зображена Джолі, швидко розлетілилися мережею.

Звісно, що без уваги не залишився аутфіт знаменитості. Акторка вийшла на вулицю у легкій літній сукні білого кольору з мереживом. Вбрання мало вільний крій, тому не пілкреслювало спокусливу фігуру зірки Голлівуду. Такий look Анджеліна поєднала із балеткми людового кольору від бренду Chloe. Доповнила образ сумкою 30 Montaigne від Dior.

Звісно, що Джолі після тривалого перебування на карантині не забуває про засоби захисту від коронавірусу, пандемія якого досі триває у світі. Вона одягнула на обличчя стильну захисну маску сірого кольору, а на руки – блакитні гумові рукавички. Волосся акторка вклала рівно, а на обличчі зробила легкий макіяж, намалювавши вії тушшю. Її вуха прикрашали мінімалістичні сережки.

Раніше в інтерв'ю з британським Harper's Bazaar Джолі розповіла, як її діти переносять самоізоляцію:

«Як і більшість батьків, я зосереджена на тому, щоб зберігати спокій, щоб мої діти не відчували занепокоєння від мене, крім усього, про що вони турбуються. Я вкладаю в них всю свою енергію», - повідомила вона.

Напередодні ряд американських таблоїдів повідомив, що під час самоізоляції Джолі з дітьми відвідує Бред Пітт.

Нагадаємо, Джолі і Пітт розлучилися в 2016 році. В одному з недавніх інтерв'ю актриса заявила, що не шкодує про своє рішення:

«Я розлучилася заради благополуччя моєї сім'ї. Це було правильне рішення», - заявила вона в інтерв'ю Vogue India.