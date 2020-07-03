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Анджеліна Джолі на шопінгу в Лос-Анджелесі (Фото)

Анджеліна Джолі на шопінгу в Лос-Анджелесі (Фото)
11:58 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Анджеліна Джолі рідко стає героїнею модних порталів: актриса не веде свій блог і не прагне показати світу свої новинки. Але коли папараці ловлять її за прогулянками, шанувальники не можуть надивитися. 45-річна зірка вміє скласти ансамбль, підкресливши переваги своєї фігури і природну чарівність. Нове підтвердження того – вихід зірки за покупками, який вона зробила на днях.

Папараці зафіксували 45-річну Анджеліну та 11-річну Вів'єн в районі Лос-Феліс. Зіркова матуся та її донька під час шопінгу відвідали декілька магазинів. Зокрема, вони були у зоомагазині, де зробили покупки для домашніх тварин. Кадри, на яких зображена Джолі, швидко розлетілилися мережею.  

Звісно, що без уваги не залишився аутфіт знаменитості. Акторка вийшла на вулицю у легкій літній сукні білого кольору з мереживом. Вбрання мало вільний крій, тому не пілкреслювало спокусливу фігуру зірки Голлівуду. Такий look Анджеліна поєднала із балеткми людового кольору від бренду Chloe. Доповнила образ сумкою 30 Montaigne від Dior. 

 
 
 
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More photos of Angelina and her daughter Vivienne shopping yesterday in LA. Angelina is wearing a Dior 30 Montaigne bag and Chloe Lauren scalloped ballet flats.

Допис, поширений Angelina Jolie (@angelinajoliecenter)

Звісно, що Джолі після тривалого перебування на карантині не забуває про засоби захисту від коронавірусу, пандемія якого досі триває у світі. Вона одягнула на обличчя стильну захисну маску сірого кольору, а на руки – блакитні гумові рукавички. Волосся акторка вклала рівно, а на обличчі зробила легкий макіяж, намалювавши вії тушшю. Її вуха прикрашали мінімалістичні сережки. 

Раніше в інтерв'ю з британським Harper's Bazaar Джолі розповіла, як її діти переносять самоізоляцію:

«Як і більшість батьків, я зосереджена на тому, щоб зберігати спокій, щоб мої діти не відчували занепокоєння від мене, крім усього, про що вони турбуються. Я вкладаю в них всю свою енергію», - повідомила вона.

Як би виглядала Анджеліна Джолі, якщо була б чоловіком

Напередодні ряд американських таблоїдів повідомив, що під час самоізоляції Джолі з дітьми відвідує Бред Пітт.

Нагадаємо, Джолі і Пітт розлучилися в 2016 році. В одному з недавніх інтерв'ю актриса заявила, що не шкодує про своє рішення:

«Я розлучилася заради благополуччя моєї сім'ї. Це було правильне рішення», - заявила вона в інтерв'ю Vogue India.

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Анджелина Джоли.

Автор:

Телеграф
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