Регіна Тодоренко привітала Топалова з першою річницею весілля

Регіна Тодоренко і Влад Топалов рік тому стали офіційно чоловіком та дружиною та 3 липня вони святкують першу річницю – ситцеве весілля, за прожитий рік пара встигла пройти чимало випробувань на міцність стосунків і сім'ї і показала, що вони – справжня згуртована команда. Так, ведуча опублікувала романтичне відео з італійської церемонії одруження під новий трек своєї подруги Аліни Астровської – "Другий пілот", яка, до речі, була серед гостей.

Привітання артистка опублікувала на особистій сторінці в Instagram.

"У народі вважали, що перший рік спільного життя примітний надзвичайно активними діями молодят в ліжку, що, власне, і веде до зносу ситцевої постільної білизни до стану марлі. Тому якщо раптом хто захоче привітати, даруйте постільну білизну, а то вже на марлі спимо", - іронічно написала Тодоренко.

У своєму пості Регіна також звернулася до чоловіка:

"Любов, ми зробили це, нехай не ідеально, але зробили! Ми дуже різні, але від цього наше життя стає тільки цікавіше. Мій чоловік, мій захисник, моя любов, дякую тобі за цей насичений, повний приголомшливих подій, рік! Я кохаю тебе!".

Нагадаємо, що на початку липня минулого року пара розписалася – торжество тривало кілька днів, починаючи з 2 липня. А 3 липня на березі Середземного моря в Сорренто пройшла сама церемонія одруження. Спеціально для молодят сестра співака, Аліна, яка займається організацією весільних урочистостей, зняла розкішну віллу Астор.

Регіна встигла змінити три вбрання, одне з них, плаття Джульєтти, шилося на замовлення спеціально для ведучої. Його майстри зробили в рекордно короткі терміни – всього за три тижні. Зірка "Орла і Решки" пообіцяла, що вбрання стане фамільною цінністю, і вона неодмінно побачить у ньому доньку і навіть онуку.