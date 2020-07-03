Регіна Тодоренко привітала Топалова з першою річницею весілля

Привітання артистка опублікувала на особистій сторінці в Instagram.
"У народі вважали, що перший рік спільного життя примітний надзвичайно активними діями молодят в ліжку, що, власне, і веде до зносу ситцевої постільної білизни до стану марлі. Тому якщо раптом хто захоче привітати, даруйте постільну білизну, а то вже на марлі спимо", - іронічно написала Тодоренко.
У своєму пості Регіна також звернулася до чоловіка:
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Ситцевая свадьба «В народе полагали, что первый год совместной жизни примечателен чрезвычайно активными действиями новобрачных в постели, что, собственно, и ведёт к износу ситцевого постельного белья до состояния марли» Поэтому если вдруг кто захочет поздравить, дарите постельное белье, а то уже на марлях спим Любовь, @vladtopalovofficial , мы сделали это, пусть не идеально, но сделали ! Мы очень разные, но от этого наша жизнь становится только интереснее. Мой мужчина, мой защитник, моя любовь, спасибо тебе за этот насыщенный, полный потрясающих событий, год! Я люблю тебя! Музыка - @alina_astrovskaya_
"Любов, ми зробили це, нехай не ідеально, але зробили! Ми дуже різні, але від цього наше життя стає тільки цікавіше. Мій чоловік, мій захисник, моя любов, дякую тобі за цей насичений, повний приголомшливих подій, рік! Я кохаю тебе!".
Нагадаємо, що на початку липня минулого року пара розписалася – торжество тривало кілька днів, починаючи з 2 липня. А 3 липня на березі Середземного моря в Сорренто пройшла сама церемонія одруження. Спеціально для молодят сестра співака, Аліна, яка займається організацією весільних урочистостей, зняла розкішну віллу Астор.
Регіна встигла змінити три вбрання, одне з них, плаття Джульєтти, шилося на замовлення спеціально для ведучої. Його майстри зробили в рекордно короткі терміни – всього за три тижні. Зірка "Орла і Решки" пообіцяла, що вбрання стане фамільною цінністю, і вона неодмінно побачить у ньому доньку і навіть онуку.