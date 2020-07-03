Єфремов відмовився визнати провину в ДТП із загиблим

Адвокат Михайла Єфремова Ельман Пашаєв, заявив в інтерв'ю російським ЗМІ, що його клієнт відмовився визнавати провину в ДТП, в результаті якої загинув кур'єр Сергій Захаров, повідомляє Meduza.

Адвокат відмовився більш докладно пояснювати заяву Михайла Єфремова: "Більш докладніше нічого пояснювати не буду — це передчасно, тобто цей злочин він не вчиняв. Михайло Олегович, коли раніше сказав: „Я хочу відшкодувати“, — не відшкодувати, а „готовий платити“, тому що в ДТП брала участь його машина".

Нагадаємо, Михайлу Єфремову загрожує 12 років в’язниці за аварію, яка сталася ввечері 8 червня на Садовому кільці в Москві. Внаслідок ДТП загинув водій фургона Lada.

При цьому в Мережі є відео, записане на місці ДТП, де чітко чутно, як Михайло Єфремов каже «Я винен».

Через чотири дні після аварії актор записав відеозвернення, в якому попросив вибачення у родини загиблого, зізнався, що не знає, як жити далі, і запропонував свою допомогу. В кінці червня адвокат Єфремова в одному з інтерв'ю заявив, що актор готовий «всиновити дітей загиблого», щоб «забезпечити їм гідне життя». А через день адвокат повідомив, що Михайло Єфремов переніс серцевий напад.