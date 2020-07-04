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Королева Іспанії Летиція вразила публіку вишуканим образом

Королева Іспанії Летиція вразила публіку вишуканим образом
15:08 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Король Філіпп VI і королева Летиція вирушили у велике турне Іспанією, з метою підтримки економічної, соціальної і культурної діяльності в країні після спалаху коронавірусу. В рамках цього туру іспанські монархи вирушили до Валенсії, де відвідали ряд важливих зустрічей. Зокрема, пара була присутня на врученні національних нагород за інновації і дизайн.

Королівська родина Іспанії здійснила чимало офіційних виходів після послаблення карантину. Якщо раніше королева Летиція демонструвала стильні літні вбрання з буденного гардеробу, то цього разу з'явилась на публіці в коктейльному образі – елегантній червоній сукні.

В Іспанії триває масковий режим, проте навіть засоби захисту не заважають бездоганній Летиції вражати публіку під час офіційних виходів.

На публіці вона з'явилась у насичено-червоній шовковій сукні довжини міді, яка підкреслювала силует її тендітної фігури. Вбрання з американською проймою гармоніювало з замшевими босоніжками-човниками на підборах від модельєрки Кароліни Еррера, яка одягала перших леді США. 

Образ total red завершив шкіряний клатч у тон сукні. Вишуканий аутфіт Летиція доповнила не менш елегантними аксесуарами – золотими сережками-кільцями та каблучкою. Замість звичної укладки вона обрала легкі голлівудські локони, які ідеально виглядали з коктейльним образом.

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Король Филипп VI, Королева Летиция, Іспанія.

Автор:

Телеграф
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