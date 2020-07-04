Камалія розповіла, на що витрачає близько 3 тисяч доларів

Українська співачка захоплюється не лише музикою, а й кінним спортом. Вона зізналась, що чоловік Мохаммад Захур не шкодує грошей для її дорогого захоплення й витрачає десятки тисяч доларів заради хобі коханої.

Для програми "Ранок з Україною" Камалія розповіла про свою пристрасть до верхової їзди. Кінний спорт – один з найдорожчих та найелітніших видів спорту, який потребує шалених витрат на утримання коней та спорядження для змагань.

"Я сіла в сідло у 18 років. Це було мрією мого дитинства. Я завжди поклонялася цим граціозним тваринам", – зізналась Камалія.

Саме заможному чоловіку вдалося ощасливити дружину й перетворити дитячу мрію у хобі. Він купив для неї першого спортивного коня Індиго. Варто зазначити, що власник жеребця, який так сподобався зірці, не хотів його продавати. Проте Мохаммад Захур заявив: "Крім кохання і здоров'я, немає нічого, що не може продатися". Судячи з усього, мільярдер запропонував власнику коня таку приголомшливу суму, від якої він просто не зміг відмовитися.

View this post on Instagram A post shared by Kamaliya (@kamaliyaofficial) on Jun 30, 2020 at 7:47am PDT

Камалія розсекретила, що ціна дорослого скакуна становить від 100 тисяч доларів, що складає понад 2,7 мільйона гривень. Проте щомісяця на таке захоплення доводиться витрачати десятки тисяч доларів: на утримання жеребців та амуніцію для змагань, у яких бере участь артистка.