Герой шоу "Холостяк" заінтригував мережу фотографією з ймовірною обраницею

Після проєкту стосунки Максима та його обраниці Даші Ульянової не склалися. Нещодавно чоловік зізнався, що його серце вже зайняте, проте ім'я дівчини та інші подробиці не назвав. Тепер у своїх інстаграм-сторіс він оприлюднив фото, на якому ніжно обіймає успішну українську модель Дарію Хлистун.
Максим Михайлюк та його ймовірна обраниця Макс поширив у мережі фото, яке викликало справжній резонанс. Він позує разом із Дарією на тлі нічного Києва. Михайлюк вирішив влаштувати дівчині політ на гелікоптері.
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Друзья, предлагаю Вам вместе полетать над нашей прекрасной столицей и насладиться Киевом с высоты птичьего полёта Enjoy
Саме тому пара зображена на вертольотному майданчику поруч із цим повітрянимтранспортом. Таке фото неабияк заінтригувало шанувальників, адже декілька днів тому модель також публікувала кадр, на якому посталаразом із пілотом. Дарія та Максим позували на території клубуIbiza Beach Club в Одесі.
Ще після цього користувачі мережі почали говорити про їхній роман. Наразі Максим та Дарія не підтвердили і не спростували такі припущення. Макстакож поділився роликом, що зачаровує свою красою. Він показав неймовірні моменти польоту над нічною столицею, які заворожують.