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Адвокат Єфремова заявив, що слова актора про невизнання вини у ДТП мали інший підтекст

Адвокат Єфремова заявив, що слова актора про невизнання вини у ДТП мали інший підтекст
12:27 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter
Адвокат актора Ельман Пашаєв оприлюднив нову заяву, де вказав, що його слова про невизнання вини у трагічній ДТП в Москві були неправильно протрактовані. За його словами, про визнання вини під час допиту нічого не йшлось, а актор говорив лише про транспорт.

Минулого тижня в мережі з'явилась резонансна інформація про те, що кіноактор Михайло Єфремов, який спричинив ДТП в Москві, будучи у нетверезому стані, не визнає своєї вини. Раніше ж він начебто підтверджував свою вину та навіть хотів фінансово допомогти сім'ї загиблого від аварії Сергія Захарова, а також взяти під своє опікунство його дітей.

"Докладніше нічого пояснювати не буду – це передчасно, тобто цей злочин він не вчиняв. Михайло Олегович, коли раніше сказав: "Я хочу відшкодувати", – не відшкодувати, а "готовий платити", тому що в ДТП брала участь його машина", – йшлось у заяві адвоката Пашаєва.

Згодом в російському агентстві ТАСС з'явилась нова інформація, де адвокат наголосив що його неправильно зрозуміли. Єфремов начебто "визнає, що сталася аварія з його машиною", але саме  питання про визнання провини у скоєнні ДТП під час допиту взагалі не піднімалось.

Не знаю, чому мене так зрозуміли. Я не говорив, що він відмовився від визнання провини. Питання про це в ході допиту не піднімалося. Мій підзахисний визнає, що сталася аварія з його машиною. І він готовий допомогти родичам загиблого як віруюча і добра людина, – повідомив Пашаєв.

Трагічна аварія сталась 8 червня на Садовому кільці в Москві. Під час аварії актор вилетів на зустрічну смугу і врізався у фургон доставки продуктів, за кермом якого перебував 57-річний Сергій Захаров. Від складних травм чоловік помер у лікарні наступного ранку.

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Медичне обстеження показало, що в крові Єфремова був алкоголь. Наразі актору обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 9 серпня. За інформацією різних ЗМІ, чоловік сильно переживав трагедію, публікував в мережі звернення з вибаченням Я не розумію, як далі жити, – актор Єфремов попросив пробачення за смертельну ДТП: відео , відмовлявся їсти та бачитись з будь-ким. Велику підтримку йому висловив його син Син Михайла Єфремова відреагував на трагічну ДТП в Москві: Мені боляче від того, що сталося , в той час як донька засуджувала йНещодавно в мережі також з'явилась інформація, що чоловік начебто пережив серцевий напад.

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ДТП, Адвокат, Михайло Єфремов.

Автор:

Телеграф
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