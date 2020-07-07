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Вівторок, 07.07.2020
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Total white: королева Летиція показала вишуканий трендовий образ

Total white: королева Летиція показала вишуканий трендовий образ
10:46 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram queenletizia
Іспанська королева Летиція вкотре приголомшила публіку своїм вбранням. Вона демонструє як легкі літні сукні із повсякденного гардеробу, так і більш вишукані аутфіти. Днями вона здійснила вихід у білому штанному костюмі, що актуальний в цьому сезоні.

Королівське подружжя Іспанії продовжує з'являтися на публіці після послаблення тривалого карантину. Пара дотримується правил безпеки під час спілкування з людьми та не забуває, що пандемія коронавіру досі триває. На офіційній сторінці королеви Летиції в інстаграмі опублікували серію фото, які були зроблені під час крайнього виходу у світ.

Днями король та королева відвідали Мадридський центр високої продуктивності у штаб-квартирі Вищої спортивної ради.

Королева Іспанії Летиція вразила публіку вишуканим образом

Образ королеви Летиції

Для такого заходу іспанська королева обрала стильний костюм білого кольору. Він складався із трендових штанів цього сезону – кюлотів та піжака. Також Летиція одягнула бежеву блузку з білим принтом. Поєднала такий look із бежевими туфлями на високій платформі. Волосся вона вклала рівно, а на обличчі зробила легкий макіяж. Королева доповнила свій образ незмінним та актуальним аксесуаром сьогодення – захисною маскою.

Король Філіп IV для виходу обрав сірі штани, синій піджак та блакитну сорочку. Поєднав вбрання із чорним взуттям. Він також одягнув захисну маску, адже дбає про своє здоров'я та уберігається від коронавірусу. 

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Все по темі:

Летиция, Королева Іспанії, Стиль і мода.

Автор:

Телеграф
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