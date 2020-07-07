Катерина Кухар очолила Київське хореографічне училище

Приму Національного театру опери та балету ім. Шевченка Катерину Кухар призначено виконуючою обов'язки директора Київського державного хореографічного училища. Про це повідомляється на сайті Міністерства культури та інформаційної політики.

"Прима Національного театру опери та балету ім. Т.Г. Шевченка Катерина Кухар призначена в.о. директора Київського державного хореографічного училища. Сьогодні, 7 липня, новопризначену керівницю представила колективу училища заступниця міністра культури та інформаційної політики Лариса Петасюк", - йдеться у повідомленні.

Заступниця міністра зауважила, що Кухар є випускницею цього закладу, тому добре знає і розуміє всі його проблеми.

"І ми як профільне міністерство очікуємо, що в статусі керівника вона ефективно їх вирішить і виведе на новий якісний рівень підготовку наших майбутніх прим”, - зазначила Петасюк.

Кухар своїми основними завданнями на посаді в.о. директора назвала підвищення кваліфікації педагогів, розробку сучасних навчальних планів, отримання закладом III-IV рівня акредитації, а також розробку «української методики класичного танцю».