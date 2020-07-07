Катерина Кухар очолила Київське хореографічне училище

"Прима Національного театру опери та балету ім. Т.Г. Шевченка Катерина Кухар призначена в.о. директора Київського державного хореографічного училища. Сьогодні, 7 липня, новопризначену керівницю представила колективу училища заступниця міністра культури та інформаційної політики Лариса Петасюк", - йдеться у повідомленні.
Заступниця міністра зауважила, що Кухар є випускницею цього закладу, тому добре знає і розуміє всі його проблеми.
"І ми як профільне міністерство очікуємо, що в статусі керівника вона ефективно їх вирішить і виведе на новий якісний рівень підготовку наших майбутніх прим”, - зазначила Петасюк.
Кухар своїми основними завданнями на посаді в.о. директора назвала підвищення кваліфікації педагогів, розробку сучасних навчальних планів, отримання закладом III-IV рівня акредитації, а також розробку «української методики класичного танцю».