25-річна зірка "Татусевих дочок" Ліза Арзамасова закрутила роман зі старшим на 21 рік чоловіком

Після гучного розлучення з Іриною Лобачовою зірка фігурного катання вважав за краще приховувати імена нових пасій. Останнім часом Авербух і зовсім заявляв, що веде холостяцький спосіб життя, а вдома на нього чекає лише 16-річний син Мартін. Однак нещодавно журналістам вдалося з'ясувати, хто ж став коханої спортсмена. Нею виявилася 25-річна Ліза Арзамасова, відома за роллю Галини Сергіївни в «Татусеві дочках».

Парочку помітили в одному із закладів. Вони сиділи на літній веранді, трималися за руки і не відводили один від одного очей — словом, все говорило про те, що зірок пов'язують саме романтичні стосунки. Пізніше актриса сама підтвердила радісну новину, правда, зауважила, що вдаватися в подробиці їхнього роману не стане.

Очевидно, закоханих не бентежить значна різниця у віці — Авербух старший за актрису на 21 рік. Ліза й сама не раз відзначала, що для неї головне в обранцеві творчий дар, а не зовнішність.

«Мені подобається зайняти позицію спостерігача і з боку тихесенько милуватися талановитою людиною», — говорила вона.

Нагадаємо, що раніше Арзамасовій приписували зв'язок з колегою по серіалу «Татусеві дочки» Філіпом Блідим. Подейкували, що пара навіть готується до весілля, але ці відносини так і не отримали серйозного розвитку.

А ось Ілля Авербух може похвалитися більш багатим списком амурних перемог. З чуток, фігурист таємно зустрічався з актрисою Алісою Гребенщиковою, яка нібито подарувала йому сина. Спортсмена також підозрювали в романі із зіркою серіалів Валерією Ланської, з особистим асистентом Катериною Цанавою і прихильницею Дариною Гартунг. Спортсмен також був десять років одружений на партнерці Ірині Лобачовій. Їхній син Мартін зараз живе з ним.